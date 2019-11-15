Okullarda ilk ara tatil başladı! Öğrencilerin sevinci kameralara böyle yansıdı
Okullarda ilk ara tatil başladı! Öğrencilerin sevinci kameralara böyle yansıdı
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün ilk ara tatile girecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenecek.
Giriş Tarihi: 15.11.2019
13:35
Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
13:39
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