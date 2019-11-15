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  • Okullarda ilk ara tatil başladı! Öğrencilerin sevinci kameralara böyle yansıdı

Okullarda ilk başladı! Öğrencilerin sevinci kameralara böyle yansıdı

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün ilk ara tatile girecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenecek.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 13:39
Okullarda ilk ara tatil başladı! Öğrencilerin sevinci kameralara böyle yansıdı

Milli Eğitim Bakanlığınca, ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik listesine, bu akşam itibarıyla "aratatil.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Okullarda ilk ara tatil başladı! Öğrencilerin sevinci kameralara böyle yansıdı

Çankaya Gökçe Karataş İlkokulunda öğretmenler, öğrencilere süresince illerde düzenlenecek etkinliklere katılma tavsiyesinde bulundu

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Okullarda ilk ara tatil başladı! Öğrencilerin sevinci kameralara böyle yansıdı

Okulun 3'üncü sınıf öğrencilerinden Ulaş Şahin ara tatilde kedi bakacağını belirterek, "Bir tanıdığımız, ara tatilde kedisini bize getirecek. Ben de boyunca o kediye bakacağım. Bir kedinin bakımını üstleneceğim. Ailemle de vakit geçireceğim. Annemle ve babamla oyunlar oynayacağız." dedi

Okullarda ilk ara tatil başladı! Öğrencilerin sevinci kameralara böyle yansıdı

Öğrencilerden Nehir Kara, el sanatları etkinliklerine katılacağını söyleyerek, "Tasarım beceri atölyesinde atkı ve bere öreceğiz. Bu yüzden ara tatilde örgü örmeyi öğreneceğim." diye konuştu

Okullarda ilk ara tatil başladı! Öğrencilerin sevinci kameralara böyle yansıdı

Ara tatilde ailesiyle vakit geçirmek ve oyunlar oynamak istediğini ifade eden Ege Göncü de, "Okullar tatil olduğu için biraz daha geç yatma şansım olacak. Tatilde hem dinleneceğim hem de oyunlar oynayacağım ve spor yapacağım. Yüzmeye gideceğim, sportif etkinliklere katılacağım." ifadelerini kullandı.

Okullarda ilk ara tatil başladı! Öğrencilerin sevinci kameralara böyle yansıdı

Bugün başlayacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısında okullar, 25 Kasım Pazartesi açılacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 arasında olacak.

Okullarda ilk ara tatil başladı! Öğrencilerin sevinci kameralara böyle yansıdı
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