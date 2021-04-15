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Giriş Tarihi: 15.04.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 10:22

Okullarda bitti mi ve hangi sınıflar uzaktan eğitime geçti? Okullar kapandı mı?

Okullar kapandı mı konusu, gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'ın ilk 2 haftası itibarı ile kısmi kapanmaya gidildiğini duyururken okullar kapandı mı konusuyla ilgili de alınan kararları açıkladı. Erdoğan, sınav sürecinde olan 8. sınıflar ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı da uzaktan eğitimle ilgili genelge yayınladı. Böylelikle, ilkokullar, ortaokullar ve liseler kapandı mı, Ramazan'da bitti mi soruları yanıt buldu. MEB'in açıklamasında uzaktan eğitime geçen sınıflar ve uzaktan eğitimin başlayacağı tarih de aktarıldı.

Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi ve hangi sınıflar uzaktan eğitime geçti? Okullar kapandı mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı geçtiğimiz gün yapıldı. Alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilkokullar, ortaokullar ve liseler için de bir dizi tedbir kararı alındığını bildirdi. Okullar kapandı mı sorusuna yanıt veren Erdoğan, 8. sınıflar ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı da uzaktan eğitimle ilgili bir genelge paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında ise süreci hakkında bilgi verildi. Peki, ilkokullar, ortaokullar ve liseler için okullar kapandı mı? Hangi sınıflar uzaktan eğitime geçti? İşte, tüm bu soruların yanıtları

Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi ve hangi sınıflar uzaktan eğitime geçti? Okullar kapandı mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KARARLARI AÇIKLADI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçileceğini, bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken, hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatlerinin akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellendiğini açıkladı.

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Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi ve hangi sınıflar uzaktan eğitime geçti? Okullar kapandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte de tecrübe ettiği kısmi kapanma çerçevesinde uygulamaya geçirilecek hususlara ilişkin şunları kaydetti:

"Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecektir. Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecektir.

Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi ve hangi sınıflar uzaktan eğitime geçti? Okullar kapandı mı?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir. Yeme-içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir. Lokanta ve benzeri işletmeler ise ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir. Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve benzeri bütün toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir. Oteller sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek. Sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacaktır. Konaklama tesisleriyle evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızca bu gece yayımlanacak genelge ile duyurulacak, uygulama da yarın akşam saati itibariyle başlayacaktır. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Okullarda yüz yüze eğitim bitti mi ve hangi sınıflar uzaktan eğitime geçti? Okullar kapandı mı?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI! HANGİ SINIFLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden, uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararların alındığı hatırlatıldı.

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