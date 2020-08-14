Okulların açılacağı tarih ile ilgili son dakika haberi! Bakan Selçuk'un açıklamasına göre 2020'de okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılış tarihi, 2019-2020 eğitim yılının sona ermesinin ardından öğrenciler ve veliler, 'okullar ne zaman açılacak' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, okulların açılacağı tarihe ilişkin bir tavsiye kararını Milli Eğitim Bakanlığı'na ilettikten sonra, Bakan Ziya Selçuk da MEB tarafından alınan kararı kamuoyu ile paylaştı.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrenci ve velinin yanıtını aradığı 'Okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verirken kademeli olarak yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulanacağını düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Selçuk, uzaktan ve yüz yüze eğitim için tarih verdi ve özel okulların açılma tarihini de ilan duyurdu.

2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu doğrultuda, yurt genelindeki milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, 2020 okulların açılış tarihi hakkında araştırmalarını arttırdı. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, okulların açılması hakkında şöyle konuştu: