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Haberler Galeri Ortaokullar ve liseler 6. 7. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile okullar 2 Kasım'da açılacak mı? Yüz yüze eğitim nasıl olacak ve haftada kaç gün okula gidilecek?

Ortaokullar ve liseler 6. 7. 10. 11. sınıflar için ? MEB ile okullar 2 Kasım'da açılacak mı? Yüz yüze eğitim nasıl olacak ve ?

6.7. 10. 11 sınıflar için sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamasında, okulların açılması ve yüz yüze eğitim hakkında yeni kararlar aktarıldı. Erdoğan, 5. ve 9. sınıfların da yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Öte yandan, MEB tarafından yapılan açıklamada ise 5. ve 9.sınıflar için yüz yüze eğitimde haftalık ders saatleri ve okula gidilecek gün sayısı paylaşıldı. Peki, ortaokullar ve liseler için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak, ve sınav tarihleri belli oldu mu? Son dakika gelişmeleri haberimizde.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 22:13 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 22:15
Ortaokullar ve liseler 6. 7. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile okullar 2 Kasım'da açılacak mı? Yüz yüze eğitim nasıl olacak ve haftada kaç gün okula gidilecek?

Okulların açılması ile ilgili haberleri yakından takip ediliyor. Öyle ki, geçtiğimiz haftalarda ilkokul 1. sınıfların ardından 2. 3. 4. 8. ve lise 12. sınıflar da okula başlamıştı. Durum böyle olunca da diğer sınıfların durumu merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 5. ve 9. sınıfların da yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.

5. VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK, HAFTADA KAÇ GÜN GİDECEK VE YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Başkan Erdoğan, okulların açılış tarihi ile ilgili konuşurken 5. ve 9. sınıfların okula başlaması hakkında, "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." açıklamasını yaptı. Böylelikle, 5. ve 9. sınıflar ne zaman okula gidecek sorusu da yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı üçüncü aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Hâl böyle olunca, şu anda uzaktan eğitimde olan ortaokul 6. 7. ve lise 10. 11. sınıfların durumu merak konusu oldu. Gerek öğrenciler gerekse velileri tarafından, 'Diğer sınıflar için ?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, 6. 7. 10. 11. sınıflar ne zaman okula gidecek?

İşte, son dakika gelişmeleri;

Ortaokullar ve liseler 6. 7. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile okullar 2 Kasım'da açılacak mı? Yüz yüze eğitim nasıl olacak ve haftada kaç gün okula gidilecek?

5. VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?

TARİH BELLİ OLDU!

"Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda ve liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflar ile ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz."

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Ortaokullar ve liseler 6. 7. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile okullar 2 Kasım'da açılacak mı? Yüz yüze eğitim nasıl olacak ve haftada kaç gün okula gidilecek?

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİMDE ÜÇÜNCÜ AŞAMA 2 KASIM PAZARTESİ BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı üçüncü aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişler devam ediyor.

2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatan MEB, 2 Kasım Pazartesi'den itibaren 5. ve 9. sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitim programının detaylarını 81 ile gönderdiği yazıyla paylaştı.

Buna göre, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip

Ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Ortaokullar ve liseler 6. 7. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile okullar 2 Kasım'da açılacak mı? Yüz yüze eğitim nasıl olacak ve haftada kaç gün okula gidilecek?

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

- YÜZ YÜZE İŞLENECEK DERSLER

Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

9. sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

Ortaokullar ve liseler 6. 7. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile okullar 2 Kasım'da açılacak mı? Yüz yüze eğitim nasıl olacak ve haftada kaç gün okula gidilecek?

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.

Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.

Ortaokullar ve liseler 6. 7. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile okullar 2 Kasım'da açılacak mı? Yüz yüze eğitim nasıl olacak ve haftada kaç gün okula gidilecek?

6. 7. VE 10. 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?

Hâlen uzaktan eğitimde olan diğer sınıfların ne zaman okula gideceği konusunda bir açıklama yapılmadı. 6. 7. ve 10. 11. sınıfların durumunun önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde belli olması bekleniyor.

Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Ortaokullar ve liseler 6. 7. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile okullar 2 Kasım'da açılacak mı? Yüz yüze eğitim nasıl olacak ve haftada kaç gün okula gidilecek?

MEB 2020-2021 EĞİTİM YILI YÜZ YÜZE EĞİTİM TAKVİMİ!

21 EYLÜL OKUL ÖNCESİ VE BİRİNCİ SINIFLAR AÇILDI

5 EKİM UYGULAMALI MESLEK LİSELERİ EĞİTİME BAŞLADI

12 EKİM İLKOKUL 2,3,4 ve ORTAOKUL 8. SINIF İLE LİSE 12. SINIFLAR BAŞLADI

2 KASIM ORTAOKUL 5. SINIFLAR VE LİSE 9. SINIF YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK.

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