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ek tercih yerleştirme kılavuzu: 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Ön lisans mezunu vatandaşların eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak için gerçekleştirdiği Dikey Geçişlerde ilk aşama geçtiğimiz ay açıklanan sonuçlarla tamamlanmıştı. Bu kapsamda herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 2020 ek tercihler için geri sayıma başladı. Adaylar Sınavı puanlarıyla ikinci kez boş kontenjanlarda şansını deneyecek. Peki, DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? ile 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.10.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 11:00
ÖSYM DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu: 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, Dikey Geçiş 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Sınav sonuçlarına göre ilk aşamada tercihlerini gerçekleştiren ancak herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 2020 ek tercihler için gözünü 'den gelecek olan açıklamaya kilitledi. Bu noktada ilk olarak üniversitelerdeki boş kontenjanlar açıklanırken adaylar kılavuza uygun şekilde ek yerleştirme başvurusunda bulunacak. Peki, DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM ile 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar…

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM İLE 2020 DGS EK TERCİH YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Dikey Geçiş yapmak isteyen adayların katılım sağladığı DGS ek tercih kılavuzu için binlerce kişi her gün ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. Henüz kurumdan konuya ilişkin bir açıklama gelmezken işlemlerin kısa süre içerisinde aday işlemleri sistemi üzerinden başlatılması öngörülüyor…

ÖSYM DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu: 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, Dikey Geçiş 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ek tercih işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. ile üniversite kayıtları 15 Ekim'de tamamlandı. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyor.

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ÖSYM DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu: 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, Dikey Geçiş 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı.

ÖSYM DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu: 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, Dikey Geçiş 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

ÖSYM DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu: 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, Dikey Geçiş 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2020- merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar,ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilentercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu: 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, Dikey Geçiş 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Ek Yerleştirme sonuçları, 'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

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