ÖSYM DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu: 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, Dikey Geçiş 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınav sonuçlarına göre ilk aşamada tercihlerini gerçekleştiren ancak herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 2020 DGS ek tercihler için gözünü ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya kilitledi. Bu noktada ilk olarak üniversitelerdeki boş kontenjanlar açıklanırken adaylar kılavuza uygun şekilde ek yerleştirme başvurusunda bulunacak. Peki, DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM ile 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar…

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM İLE 2020 DGS EK TERCİH YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Dikey Geçiş yapmak isteyen adayların katılım sağladığı DGS ek tercih kılavuzu için binlerce kişi her gün ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. Henüz kurumdan konuya ilişkin bir açıklama gelmezken işlemlerin kısa süre içerisinde aday işlemleri sistemi üzerinden başlatılması öngörülüyor…