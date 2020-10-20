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ÖSYM ile 2020 ek tercihler ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu? DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

ek tercihler ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, adaylar tarafından merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları neticesinde herhangi bir yere yerleşemeyen adaylar, son şans niteliğinde olan DGS ek tercih tarihleri hakkında araştırmalarını arttırdı. Öyle ki, başvurusu ile adaylar son bir kez daha şansını deneyecek. Bu doğrultuda, 2020 da sorgulanan bir diğer konu durumunda. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu? DGS ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı mı? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 12:12
ÖSYM ile 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu? DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

ek yerleştirme için geri sayım devam ediyor. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları neticesinde herhangi bir yere yerleşme hakkı kazanamayan adaylar, DGS ek tercihleri beklemeye koyuldu. Zira , herhangi bir yere yerleşemeyen adaylar için son şans niteliğinde. Durum böyle olunca da, 2020 DGS ek tercih tarihleri ve ÖSYM kılavuzu merak konusu oldu. Peki, 2020 ne zaman yapılacak? yayınlandı mı ve üniversite taban puanları belli oldu mu? Detaylar şu şekilde;

ÖSYM ile 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu? DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ek tercih işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. DGS ile üniversite kayıtları 15 Ekim'de tamamlandı. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyor.

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ÖSYM ile 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu? DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı.

ÖSYM ile 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu? DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

DGS EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 020- Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar,ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilentercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM ile 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu? DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM ile 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu? DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

DGS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

ÖSYM ile 2020 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu? DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

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