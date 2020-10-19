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ÖSYM ile 2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak ve sorgulama nasıl yapılır? açıklandı mı?

en kritik haftaya girildi! Bu noktada, '2020 ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına katılım gösteren yüz binlerce aday, KPSS lisans sonuçları açıklanma tarihi hakkında sorgulamalarını arttırdı. ÖSYM'den KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında açıklama geldi. Peki, KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve sorgulama nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 07:08 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 07:08
ÖSYM ile 2020 KPSS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak ve sorgulama nasıl yapılır? KPSS sınav sonuçları açıklandı mı?

için heyecan dorukta. Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışmanını hayalini kuran vatandaşlar, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Kültür-Genel Yetenek Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına yoğun bir katılım sağladı. Sınavın üzerinden günler geçerken 2020 KPSS lisans sonuçları hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Bu noktada, ' ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Zira, 2020 KPSS sonuçları ile beraber adayların memuriyet hakkı elde edip edemeyecekleri belli olacak. Peki, 2020 KPSS sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin duyurduğu KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve diğer bilgiler...

ÖSYM ile 2020 KPSS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak ve sorgulama nasıl yapılır? KPSS sınav sonuçları açıklandı mı?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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ÖSYM ile 2020 KPSS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak ve sorgulama nasıl yapılır? KPSS sınav sonuçları açıklandı mı?

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM'nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç açıklanabileceği tahmin ediliyor.

ÖSYM ile 2020 KPSS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak ve sorgulama nasıl yapılır? KPSS sınav sonuçları açıklandı mı?

DEĞERLENDİRME

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve buadaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

ÖSYM ile 2020 KPSS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak ve sorgulama nasıl yapılır? KPSS sınav sonuçları açıklandı mı?

KPSS PUAN HESAPLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

ÖSYM ile 2020 KPSS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak ve sorgulama nasıl yapılır? KPSS sınav sonuçları açıklandı mı?

Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.

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