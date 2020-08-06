Üniversite taban puanları ve kontenjanları bugün başlayan YKS tercih maratonu ile beraber milyonların araştırma konusu haline geldi. Adaylar üniversitelerin açıkladığı başarı sıralamalarına ve puanlarına göre ÖSYM üzerinden tercihlerini gerçekleştirmeye başlarken kılavuzda yer alan detaylar büyük önem taşıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık Eşit ağırlık, sözel, sayısal bölümlerin üniversite taban puanları bu kapsamda milyonların odak noktası. Peki, 2020 Eşit ağırlık, sözel, sayısal bölümler ile YKS üniversite taban puanları nasıl? İşte YKS başarı sıralamaları, kontenjanları ve tüm detaylar…