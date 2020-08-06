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Haberler Galeri ÖSYM ile 2020 YKS Üniversite taban puanları ve kontenjanları: 2-4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları ile YKS tercih robotu!

ile 2020 ve kontenjanları: 2-4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları ile YKS tercih robotu!

ve kontenjanları bugün başlayan tercih maratonu ile beraber milyonların araştırma konusu haline geldi. Adaylar üniversitelerin açıkladığı başarı sıralamalarına ve puanlarına göre üzerinden tercihlerini gerçekleştirmeye başlarken kılavuzda yer alan detaylar büyük önem taşıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık Eşit ağırlık, sözel, sayısal bölümlerin üniversite taban puanları bu kapsamda milyonların odak noktası. Peki, 2020 Eşit ağırlık, sözel, sayısal bölümler ile YKS üniversite taban puanları nasıl? İşte YKS başarı sıralamaları, kontenjanları ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 06.08.2020 19:24 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 21:50
YKS 2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları: İki yıllık ve 4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları ile YKS tercih robotu!

YKS 2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları: İki yıllık ve 4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları ile YKS tercih robotu!

İki yıllık ve dört yıllık programlarda eğitim almak isteyen milyonlarca aday 2020 ve kontenjanları araştırmasına çıktı. Bugün başlayan tercih dönemi ile beraber üniversiteler okullarına alacakları öğrencilerde aradıkları şartları da bildirmişti. . Peki, 2020 Eşit ağırlık, sözel, sayısal bölümler ile üniversite taban puanları nasıl? İşte YKS başarı sıralamaları, kontenjanları ve tüm detaylar…

YKS 2020 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI: SÖZEL, SAYISAL VE EŞİT AĞIRLIK PUANLARI İLE ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

AİS giriş sistemi aracılığı ile yapılan YKS tercihleri için adaylar tercih robotu yardımıyla kendilerine en uygun okul araştırmasını gerçekleştiriyor. Hayalini kurdukları eğitimi alabilmek amacıyla üniversite taban puanlarını ve başarı sıralamalarını baz alarak değerlendirmeler yapılıyor…

YKS 2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları: İki yıllık ve 4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları ile YKS tercih robotu!

YKS 2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları: İki yıllık ve 4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları ile YKS tercih robotu!

YKS KONTENJAN KILAVUZU

Adaylar, 'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

GEÇTİĞİMİZ YILIN ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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YKS 2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları: İki yıllık ve 4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları ile YKS tercih robotu!

YKS 2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları: İki yıllık ve 4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları ile YKS tercih robotu!

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

YKS 2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları: İki yıllık ve 4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları ile YKS tercih robotu!

YKS 2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları: İki yıllık ve 4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları ile YKS tercih robotu!

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS 2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları: İki yıllık ve 4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları ile YKS tercih robotu!

YKS 2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları: İki yıllık ve 4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları ile YKS tercih robotu!

YKS BARAJ PUANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Pandemi sebebiyle YÖK yaptığı yazılı açıklamada TYT'de baraj puanın 150, AYT ve YDT sınavlarının baraj puanlarını 170'e çekildiğini açıkladı. TYT'de 150 ve üzeri puan alan öğrenciler, TYT puanı ile öğrenci alan üniversiteleri tercih edebilecek. TYT sınavından en az 150 puan alan öğrenciler meslek yüksekokulu ve ön lisans programlarını tercih edebilecek. programlarını tercih edebilecek. AYT ve YDT sınav puanlarıyla üniversite tercihi yapacak adayların sınavlardan en az 170 puan alması gerekecek.

YKS 2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları: İki yıllık ve 4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları ile YKS tercih robotu!

YKS 2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları: İki yıllık ve 4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları ile YKS tercih robotu!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına kavuşan öğrenciler 2020 tercih kılavuzunu incelemeye başladı.

YKS 2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları: İki yıllık ve 4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları ile YKS tercih robotu!

YKS 2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları: İki yıllık ve 4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin üniversite taban puanları ile YKS tercih robotu!

6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih dönemine girecek olan öğrenciler için '' 2020 , kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu yanıt bulmuş oldu.

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