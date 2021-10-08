ÖSYM sınav takvimi 2022: ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

Her yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulan ÖSYM 2021 sınav takvimi için milyonların bekleyişi sürüyor. Önümüzdeki sene gerçekleşecek olan YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL gibi sınavların tarihleri yayımlanan bu takvimle birlikle kamuoyuna duyurulurken sınavlara katılım sağlayacak adaylar ise bu tarihlere göre sınav hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…