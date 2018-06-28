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Yükseköğretim Kurumları Sınavı () ı! Türkçe - - - - YKS ı

Milyonlarca öğrencinin gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı () bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınavına yönelik son çalışmalarını yapıyorlar. Bu sınav ilk defa yapılacağı için en çok merak edilen konu YKS örnek sınav ı oldu. Öğrencilerin kıyaslayabileceği bir sınav bulunmadığı için resmi internet sitesinde 'YKS ı nasıl' sorusunun cevabı niteliğinde bir kitapçık yayınladı. Sınavda 40'ar Türkçe ve , 20 (dinden muaflar için ekstra 5 felsefe), 20 sorusu olacak. İşte ÖSYM'nin duyuru şeklinde yayınladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ı içeren soru kitapçığı...

Giriş Tarihi: 28.06.2018 19:04 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 21:11
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı () ı! Türkçe - - - - ı
ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) örnek soruları! YKS Türkçe - Matematik - Fizik - Fen Bilimleri - Sosyal Bilimler örnek soruları

2018 yılında ilk olarak uygulanacak olan üniversiteye geçişte yeni sınav sistemi Yükseköğretim Kurumları Sınavı () ilk oturumu TYT cumartesi günü yapılacak. Sınav ının nasıl olacağını merak eden adaylara soruların geçmiş yıllarda uygulanan sınavlarda sorulanlardan farklı olacağını söyleyen uzmanlar, TYT sorularının küçük bir IQ testi kıvanımda olacağını ve sınavın ALES tarzı paragraf sorulardan oluşacağını belirtmişti.

Temel Yeterlilik Testi (TYT)'de adaylara 40'ar Türkçe ve , 20 (dinden muaflar için ekstra 5 felsefe), 20 sorusu sorulacak. Sosyalde 5'er tarih, coğrafya, felsefe ile din kültürü ahlak bilgisi; fende ise 7'şer ve kimya, 6 biyoloji sorusu yer alacak.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı () ı! Türkçe - - - - ı
ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) örnek soruları! YKS Türkçe - Matematik - Fizik - Fen Bilimleri - Sosyal Bilimler örnek soruları
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı () ı! Türkçe - - - - ı
ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) örnek soruları! YKS Türkçe - Matematik - Fizik - Fen Bilimleri - Sosyal Bilimler örnek soruları
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı () ı! Türkçe - - - - ı
ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) örnek soruları! YKS Türkçe - Matematik - Fizik - Fen Bilimleri - Sosyal Bilimler örnek soruları
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı () ı! Türkçe - - - - ı
ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) örnek soruları! YKS Türkçe - Matematik - Fizik - Fen Bilimleri - Sosyal Bilimler örnek soruları
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı () ı! Türkçe - - - - ı
ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) örnek soruları! YKS Türkçe - Matematik - Fizik - Fen Bilimleri - Sosyal Bilimler örnek soruları
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı () ı! Türkçe - - - - ı
ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) örnek soruları! YKS Türkçe - Matematik - Fizik - Fen Bilimleri - Sosyal Bilimler örnek soruları
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