2018 yılında ilk olarak uygulanacak olan üniversiteye geçişte yeni sınav sistemi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu TYT cumartesi günü yapılacak. Sınav sorularının nasıl olacağını merak eden adaylara soruların geçmiş yıllarda uygulanan sınavlarda sorulanlardan farklı olacağını söyleyen uzmanlar, TYT sorularının küçük bir IQ testi kıvanımda olacağını ve sınavın ALES tarzı paragraf sorulardan oluşacağını belirtmişti.

Temel Yeterlilik Testi (TYT)'de adaylara 40'ar Türkçe ve matematik, 20 sosyal bilimler (dinden muaflar için ekstra 5 felsefe), 20 fen bilimleri sorusu sorulacak. Sosyalde 5'er tarih, coğrafya, felsefe ile din kültürü ahlak bilgisi; fende ise 7'şer fizik ve kimya, 6 biyoloji sorusu yer alacak.