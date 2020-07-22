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'den açıklaması: 2020 sonuçları açıklandı mı? YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman, erken açıklanacak mı?

sonuçları açıklandı mı? Bu sorunun yanıtı, tarafından YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından merak konusu oldu. Zira adaylar, üniversite tercihleri sırasında kullanacakları puanları 2020 neticesinde öğrenecek. ÖSYM'nin daha önce duyurduğu tarihe çok az bir süre kala, aday öğrenciler de kurum tarafından yapılacak 'YKS sınav sonuçları açıklandı' açıklamasını bekliyor. Peki, 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorgulama nasıl yapılır, nereden öğrenilir? İşte, üniversite sınavı sonucu açıklanma tarihi ve ÖSYM sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 20:40 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 20:40
ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2020 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman, erken açıklanacak mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında sonuçlar için heyecan dorukta! tarafından bugün tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar, tercihler sırasında kullanacakları puanları ise 2020 neticesinde öğrenecek. Bu yüzden de, üniversite sınavı sonuçları merakla bekleniyor. Bir milyonu aşkın adayın katılım gösterdiği sınavın sonuçları ise bu hafta açıklanacak.

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YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aday öğrenciler, tercih kılavuzunun yayımlanmasının üniversite sınavı sonuçları için beklemeye koyuldu. ÖSYM'den gelecek olan 'YKS 2020 sınav sonuçları açıklandı!' açıklaması ile beraber milyonlarca adayın alacağı puan belli olacak.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS sonuçlarının bu hafta açıklanacağı bildirildi. Peki, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

İşte, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih;

ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2020 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman, erken açıklanacak mı?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı için tarih verildi.

, 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

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SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

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ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2020 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman, erken açıklanacak mı?

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2020 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman, erken açıklanacak mı?

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2020 YKS sonuçları açıklandı mı? YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman, erken açıklanacak mı?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

başkanı Halis Aygün tarafından gelen açıklamaya göre; 2020- tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak.
Adaylar tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır

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