Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerini hatırla! 23 Ekim 2020 En güzel, kısa, uzun, resimli cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar mesajı

İslam âlemi, mübarek bir Cuma gününe daha sağlıklı bir şekilde gelebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Vatandaşlar, WhatsApp, Facebook, Instagram ya da diğer sosyal medya platformlarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajı göndererek onlarla da bu duyguya katmak istiyor. Bu noktada, günün ilk saatlerinden itibaren resimli Hayırlı Cumalar mesajı hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Her hafta olduğu gibi, bu cuma için de anlamlı, yeni, kısa, öz ve resimli cuma mesajları ile sözleri arayanlar için en doğru adres yine sabah.com.tr!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 23 EKİM 2020: KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.