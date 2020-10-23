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Resimli ve sözleri ile sevdiklerini hatırla! 23 Ekim 2020 En güzel, kısa, uzun, resimli cuma mesajları ve mesajı

... İslâm alemi, bir Cuma gününe daha sağlıklı ve mutlu gelebilmenin huzurunu yaşıyor. Mübarek olan bu günün huzurunu sevdiklerine de yaşatmak isteyen vatandaşlar, kısa, yeni, en güzel resimli sözleri görselleri için araştırmalarını arttırdı. En güzel, resimli ve sözleri her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de! Haberimizden kısa, farklı, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri görsellerini görüntüleyebilir; dualı ve ayetli olan resimleri de indirebilirsiniz. İşte, 23 Ekim 2020 özel, farklı, ayetli, yeni ve resimli Cuma mesajları ile en güzel Hayırlı Cumalar mesajı...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 09:04
Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerini hatırla! 23 Ekim 2020 En güzel, kısa, uzun, resimli cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar mesajı

İslam âlemi, mübarek bir Cuma gününe daha sağlıklı bir şekilde gelebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Vatandaşlar, WhatsApp, Facebook, Instagram ya da diğer sosyal medya platformlarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, kısa ve resimli göndererek onlarla da bu duyguya katmak istiyor. Bu noktada, günün ilk saatlerinden itibaren resimli mesajı hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Her hafta olduğu gibi, bu cuma için de anlamlı, yeni, kısa, öz ve resimli ile sözleri arayanlar için en doğru adres yine sabah.com.tr!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 23 EKİM 2020: KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerini hatırla! 23 Ekim 2020 En güzel, kısa, uzun, resimli cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar mesajı

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

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Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerini hatırla! 23 Ekim 2020 En güzel, kısa, uzun, resimli cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar mesajı

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerini hatırla! 23 Ekim 2020 En güzel, kısa, uzun, resimli cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar mesajı

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerini hatırla! 23 Ekim 2020 En güzel, kısa, uzun, resimli cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar mesajı

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerini hatırla! 23 Ekim 2020 En güzel, kısa, uzun, resimli cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar mesajı

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun

Resimli Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerini hatırla! 23 Ekim 2020 En güzel, kısa, uzun, resimli cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar mesajı

Ülkece yaşadığımız sıkıntılardan bizi kurtar yarabbim! Hayırlı Cumalar

İstiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin. Cuma gününüzün güzel geçmesi dileğiyle...

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