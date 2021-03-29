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Senenin ilk sonuçları için tarih verdi! sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı!

Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sonuçları için heyecan dorukta. Ülke çapında 47 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavında adaylar 80 soru karşısında ter dökerken sınavın soruları ise bugün 'nin resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında düzenlenen bu sınava katılım sağlayan binlerce aday şimdi ise " sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. sınav sonuçları için gözler sınav takvimine çevrildi. Kurum yayımladığı kılavuzda bu sorunun yanıtını da duyurdu ve Nisan ayını işaret etti.

Giriş Tarihi: 29.03.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 15:35
Senenin ilk YÖKDİL sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi! YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı!

sonuçları için tarih belli oldu. Geçtiğimiz gün yani 28 Mart tarihinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na binlerce aday katılım sağladı. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanları ile Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşan sınava katılım sağlayan adaylar şimdi ise sonuçları ne zaman açıklanacak? merak ediyor. Bu noktada takviminde sonuçları için tarihi de duyurmuştu.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 28 Mart Pazar günü düzenlendi. 47 merkezde düzenlenen sınavda çoktan seçmeli 80 soru karşısında adaylara 180 dakikalık süre tanındı. Adaylar sonuçların açıklanacağı o tarih için şimdiden geri sayıma başladı.

Senenin ilk YÖKDİL sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi! YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-/1) yapıldı.

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Senenin ilk YÖKDİL sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi! YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı!

Saat 10.15'te başlayan ve 47 sınav merkezinde düzenlenen sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verildi.

Senenin ilk YÖKDİL sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi! YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı!

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanları ile Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.

Senenin ilk YÖKDİL sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi! YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı!

, Kovid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.

SONUÇLAR İÇİN TARİH VERİLDİ!

ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre, 2021-/1 sınav sonuçları 20.04.2021 tarihinde açıklanacak.

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