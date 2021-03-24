HaberlerGaleriSınavlarla ilgili son dakika haberi: Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? MEB ile 9.,10.,11., ve 12. sınıflar lise sınavları ne zaman yapılacak?
Sınavlarla ilgili son dakika haberi: Sınavlar iptal mi oldu, ertelendi mi? MEB ile 9.,10.,11., ve 12. sınıflar lise sınavları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Liselerde salgın sürecinde ertelenen sınavların yüz yüze yapılmaya başlandığı biliniyordu. Bu kapsamda MEB takvimine göre; 29 Mart tarihinde başlayacak ikinci sınavlar yaşanan vaka artışı sonrası gündemdeki yerini aldı. Bu noktada milyonların gündeminde yer alan "Sınavlar iptal mi oldu, lise sınavları ertelendi mi, ne zaman?" soruları geçtiğimiz gün gelen açıklama ile yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı kararına göre; 29 Mart tarihinde başlaması planlanan sınavlar ertelendi. Hal böyleyken milyonlarca öğrenci ve veli "Lise sınavları iptal mi, ne zamana ertelendi?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı.
Giriş Tarihi: 24.03.2021
14:42
Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
14:42
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