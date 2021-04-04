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Haberler Galeri SON DAKİKA | Ankara’da okullar kapandı mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar kapanacak mı, ne zaman? İşte son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 04.04.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 15:31

| ’da , devam edecek mi? , ne zaman? İşte son gelişmeler!

"? ?" sorularının yanıtları hakkında araştırmaları yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde tarafından yapılan açıklamada okulların son durumu hakkında önemli bilgiler yer almıştı. Öte yandan Valiliği'nden son dakika açıklaması da geldi. kararı ile 5, 6, 7, lise hazırlık, 8, 10 ve 11'inci sınıflarda yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçildiği bilgisi verildi. Öte yandan bilindiği üzere; 58 şehir çok yüksek riskli iller grubuna girmiş ve bu iller arasında , Ankara, gibi büyükşehirler de yer almaktadır. Bu bakımdan; okullar kapandı mı, devam edecek mi? ? İşte okulların son durumu hakkında bilgiler!

SON DAKİKA | Ankara’da okullar kapandı mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar kapanacak mı, ne zaman? İşte son gelişmeler!

Geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitimde il bazlı kararlar alınacağını ve buna göre adım atılacağını bildirmişti. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise katıldığı bir etkinlikte ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ancak edinilen bilgisine göre; çok yüksek riskli iller arasında yer alan 'da uzaktan eğitime geçildi. Ankara Valiliği tarafından son dakika açıklaması geldi. Bu bakımdan; , yüz yüze eğitim devam edecek mi? , uzaktan eğitime mi geçildi?

İşte okulların son durumu hakkında bilgiler ve yapılan açıklamalar!

SON DAKİKA | Ankara’da okullar kapandı mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar kapanacak mı, ne zaman? İşte son gelişmeler!

'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 5, 6, 7 ile lise hazırlık 9, 10, 11'nci sınıflarda yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi.

VASİP ŞAHİN BAŞKANLIĞINDA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp karara bağladığı bildirildi. Ankara'da salgının seyri; vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin sürekli olarak gözlendiği ve gerekli değerlendirmeler yapılarak tedbirler alındığı anımsatıldı.

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SON DAKİKA | Ankara’da okullar kapandı mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar kapanacak mı, ne zaman? İşte son gelişmeler!

'5, 6, 7'NCİ SINIFLARDA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ'

Gelinen aşamada kentte özellikle son bir hafta içerisinde ve genç nüfustaki Covid-19 vaka sayılarındaki yükselişin, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilmesine, ilkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün şeklinde devam etmesine, ortaokullarda 5, 6, 7'nci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, ortaokul 8'nci sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine, lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, 12'nci sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, okullardaki sınav uygulamalarının tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi."

SON DAKİKA | Ankara’da okullar kapandı mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar kapanacak mı, ne zaman? İşte son gelişmeler!

Ayrıca, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere her türlü tedbir alınarak sadece hafta içi günlerde yapılabilmesine karar verildi.

SON DAKİKA | Ankara’da okullar kapandı mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar kapanacak mı, ne zaman? İşte son gelişmeler!

BAKAN SELÇUK, YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce programı kapsamında TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaretinin ardından basın mensuplarının sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

2 Mart'tan itibaren okulların açılmasıyla yaşanan yoğun ve dinamik süreci anlık olarak takip ettiklerine değinen Bakan Selçuk, "Bu çerçevede şunu rahatlıkla söylemek mümkün; okullarımıza devam noktasında ilkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var." diye konuştu.

Okullara devam konusunda istatistiklerin artışa işaret ettiğini aktaran Selçuk, "Elbette en önemli önceliğimiz yüz yüze eğitim fakat OECD ülkeleri içerisinde Slovakya, Kostarika ve Kolombiya gibi ülkelerden sonra okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Bu, sağlık prensibi önceliğimizden kaynaklanan bir yaklaşım." ifadesini kullandı.

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