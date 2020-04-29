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Haberler Galeri SON DAKİKA HABER: Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, yazın telafi eğitimi ne kadar sürecek? İşte detaylar…

HABER: ? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, yazın telafi eğitimi ne kadar sürecek? İşte detaylar…

'de son günlerde en çok araştırma konusu olan sorular arasında ' ve yazın telafi eğitimi ne ze zaman başlayacak?' soruları yer alıyor. Bilindiği üzere milyonlarca öğrenci corona virüs salgını nedeniyle önce bir haftalık ara tatillerini yaptı, daha sonra ise uzaktan eğitim sürecine geçtiler. Hal böyle olunca daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da açıkladığı sınıf geçme konusu ile ilgili akıllara soru işaretleri oluştu. Bakan Selçuk, sınıf geçme konusuna da değinerek gerçekleştirdiği açıklamasında, 'Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler' dedi. Hal böyle olunca, milyonlarca öğrenci, 'Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, yazın telafi eğitimi ne kadar sürecek?' gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili son dakika haberlerine haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 29.04.2020 23:04 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 23:05
SON DAKİKA HABER: Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, yazın telafi eğitimi ne kadar sürecek? İşte detaylar…

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ederken, dünyanın aksine devletimiz tarafından atılan adamlarla vaka sayılarında daha erken bir düşüş sağlandı. İyileşen hasta sayısının vaka sayısını geçtiği şu günlerde akıllara takılan sorular arasında ise ' ve yazın telafi eğitimi ne ze zaman başlayacak?' konu başlıkları yer alıyor. Bilindiği üzere milyonlarca öğrenci corona virüs salgını nedeniyle önce bir haftalık ara tatillerini yaptı, daha sonra ise uzaktan eğitim sürecine geçtiler. Hal böyle olunca daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da açıkladığı sınıf geçme konusu ile ilgili akıllara soru işaretleri oluştu. Bakan Selçuk, sınıf geçme konusuna da değinerek gerçekleştirdiği açıklamasında, 'Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler' dedi. Hal böyle olunca, milyonlarca öğrenci, 'Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, yazın telafi eğitimi ne kadar sürecek?' gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili son dakika haberlerine haberimizin içerisinde yer verdik…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YAZIN TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE KADAR SÜRECEK?

Bakan Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.

Selçuk, şöyle konuştu:

"13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk."

SON DAKİKA HABER: Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, yazın telafi eğitimi ne kadar sürecek? İşte detaylar…

BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMA

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarihle ilgili değerlendirme yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecinin beklendiği şekilde devam ederse okulların 1 Haziran'da açılabileceğini söyledi.

İşte, Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse 1 Hazarin'da okulları açarız. Bilim Kurulu önerileri, bakanlıklar arasındaki iletişim ve Cumhurbaşkanımız öncülüğünde yapılan çalışmalar... Bunların hepsi yapılan istişare neticesinde bir yere bağlanıyor. Ve bugün açıklamaya çalıştığımız şekilde bu süreç 31 Mayıs'a kadar devam edecek ama sadece eğitimden bahsetmiyoruz. Bunu bir bütün olarak görmek lazım.

Biz eğitim tarafıyla ilgileniyoruz ve okullarımızın bir an önce açılmasını temenni ediyoruz.

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SON DAKİKA HABER: Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, yazın telafi eğitimi ne kadar sürecek? İşte detaylar…

BAKAN SELÇUK GÜN İÇİNDE AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık merkez binasındaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Ülkemiz Corona Virüsle mücadele içinde. Aldığımız kararları paylaşıyoruz. Bilgilendirmeler şeffaf biçimde devam edecek. Alınan tüm kararların ülkemizdeki bir çok hane halkını ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek.

Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 16 Mart 2020 itibariyle okullara ara verme ile birlikte bir hafta gibi kısa bir süre içinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler en hassas olduğumuz konudur. 11 ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin yapay zeka destekli eğitim sistemine yoğun talebi var. EBA akademik destek platformuna kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim.

SON DAKİKA HABER: Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, yazın telafi eğitimi ne kadar sürecek? İşte detaylar…

MEB telafi eğitimlerinde illerin özel durumunu dikkate alan ulusal model hazırlıyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk telafi eğitimi süreciyle ilgili hazırlıklara ilişkin "Birçok model var. Uluslararası deneyimi çalışıyoruz. Bir düşünme sürecine girelim ve her ilimizde model arayışına yönelik çalışmalar hızlandırılsın" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimlerinde illerin özel durumunu dikkate alarak ulusal bir model hazırlanması amacıyla İl Milli Eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edilecekBakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığı yönündeki açıklamalarının ardından İl Milli Eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Toplantının ana gündem maddesini, telafi eğitimi süreciyle ilgili hazırlıklar oluşturdu.

SON DAKİKA HABER: Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, yazın telafi eğitimi ne kadar sürecek? İşte detaylar…

Toplantıda, "İllerin farklı özellikleri olası telafi modellerini nasıl etkiler?", "Okul ve sınıf düzeyleri nasıl bir telafi programı gerektirir?", "Farklı sınıf ve okul büyüklükleri olası telafi programlarını nasıl etkiler?" soruları çerçevesinde illerin olası telafi eğitimi modelleriyle ilgili saha izlenimleri alındı.

Bakanlığın, telafi eğitimi yöntemlerine ilişkin seçeneklerinin hazır olduğu ancak illerin özel durumlarını dikkate alarak bu konuda ulusal model geliştirilmesini hedeflediği öğrenildi.

Bu açıdan toplantıda müdürlerden, "İlde hangi veli grupları nerelerde yoğun?", "İlin üretim tarzı telafi programlarını nasıl etkiler?", "Tatil ya da yaz sıcaklığı o il için telafi programını nasıl etkiler?" soruları çerçevesinde en kısa sürede illere özel taslak modellerin hazırlanması ayrıca her sınıf düzeyinde nasıl bir telafi programının uygulanabileceğinin tartışılması istendi.

SON DAKİKA HABER: Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, yazın telafi eğitimi ne kadar sürecek? İşte detaylar…

Bakan Selçuk, bu kapsamda il müdürlerine, "Birçok model var. Uluslararası deneyimi çalışıyoruz. Ancak bunun saha yansımasını öngörmek birlikte düşünmekle olanaklı olabilir. Bir düşünme sürecine girelim ve her ilimizde model arayışına yönelik çalışmalar hızlandırılsın. Bu, çalışmanın hem ulusal modele esin kaynağı olması hem de hazırlanan bir telafi programının o ildeki uygulamayı nasıl etkileyeceğine yönelik öngörü sağlaması açısından büyük önem taşıyor." mesajını verdi.

İl müdürleriyle her hafta görüşme yapılıyorBakan Selçuk'un, İl Milli Eğitim müdürlerinin hem uygulamaları bir bütün içinde görme imkanına sahip olması hem de merkezdeki kararların yereldeki yansımalarını öngörebilecek konumda bulunmaları açısından illerden gelecek önerilere büyük önem verdiği belirtildi.

Selçuk, bu kapsamda il müdürleriyle her hafta gruplar halinde video konferans toplantıları gerçekleştirerek, görüş alışverişinde ve istişarelerde bulunuyor.

SON DAKİKA HABER: Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, yazın telafi eğitimi ne kadar sürecek? İşte detaylar…

13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk.

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