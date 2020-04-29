SON DAKİKA HABER: Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, yazın telafi eğitimi ne kadar sürecek? İşte detaylar…

Türkiye'de son günlerde en çok araştırma konusu olan sorular arasında 'Okullar ne zaman açılacak ve yazın telafi eğitimi ne ze zaman başlayacak?' soruları yer alıyor. Bilindiği üzere milyonlarca öğrenci corona virüs salgını nedeniyle önce bir haftalık ara tatillerini yaptı, daha sonra ise uzaktan eğitim sürecine geçtiler. Hal böyle olunca daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da açıkladığı sınıf geçme konusu ile ilgili akıllara soru işaretleri oluştu. Bakan Selçuk, sınıf geçme konusuna da değinerek gerçekleştirdiği son dakika açıklamasında, 'Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler' dedi. Hal böyle olunca, milyonlarca öğrenci, 'Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, yazın telafi eğitimi ne kadar sürecek?' gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili son dakika haberlerine haberimizin içerisinde yer verdik…