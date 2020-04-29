SON DAKİKA HABER: Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, yazın telafi eğitimi ne kadar sürecek? İşte detaylar…

Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ederken, dünyanın aksine devletimiz tarafından atılan adamlarla vaka sayılarında daha erken bir düşüş sağlandı. İyileşen hasta sayısının vaka sayısını geçtiği şu günlerde akıllara takılan sorular arasında ise 'Okullar ne zaman açılacak ve yazın telafi eğitimi ne ze zaman başlayacak?' konu başlıkları yer alıyor. Bilindiği üzere milyonlarca öğrenci corona virüs salgını nedeniyle önce bir haftalık ara tatillerini yaptı, daha sonra ise uzaktan eğitim sürecine geçtiler. Hal böyle olunca daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da açıkladığı sınıf geçme konusu ile ilgili akıllara soru işaretleri oluştu. Bakan Selçuk, sınıf geçme konusuna da değinerek gerçekleştirdiği son dakika açıklamasında, 'Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler' dedi. Hal böyle olunca, milyonlarca öğrenci, 'Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, yazın telafi eğitimi ne kadar sürecek?' gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili son dakika haberlerine haberimizin içerisinde yer verdik…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YAZIN TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE KADAR SÜRECEK?

Bakan Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.

Selçuk, şöyle konuştu:

"13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk."