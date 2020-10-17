Son dakika haberi: 500 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bedava tablet ve laptop başvuru linki DAĞITIMA BAŞLANDI

•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.
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