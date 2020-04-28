Okullar ne zaman açılacak? Ülkemizde corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ederken, okullar ne zaman açılacak? Sorusu son günlerin en çok merak edilenleri arasında kendine yer buldu. Bunun başlıca nedeni ise, Bakan Selçuk'un okulların açılacağı tarihi 30 Nisan olarak söylemesi oldu. Hatırlanacağı üzere, okullar 16 Mart tarihinde ara tatile çıkmış, 1 haftalık aranın ardından ise 23 Mart'ta uzaktan eğitim dersleri başlamıştı. Bakan Selçuk, okulların açılma tarihini o zaman 30 Nisan olarak açıklarken, 30 Nisan'a 3 gün kala Türkiye, Okullar ne zaman açılacak? Ve 30 Nisan'da okullar açılıyor mu? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili gözler Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak karar bekleniyor. Peki, Mayıs'ta okullar açılacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…