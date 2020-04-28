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Haberler Galeri SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 30 Nisan’da okullar açık olacak mı? Bakan Selçuk’tan açıklama geldi

: Okullar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 30 Nisan’da okullar açık olacak mı? ’tan açıklama geldi

Okullar ne zaman açılacak? Ülkemizde corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ederken, okullar ne zaman açılacak? Sorusu son günlerin en çok merak edilenleri arasında kendine yer buldu. Bunun başlıca nedeni ise, 'un okulların açılacağı tarihi 30 Nisan olarak söylemesi oldu. Hatırlanacağı üzere, okullar 16 Mart tarihinde ara tatile çıkmış, 1 haftalık aranın ardından ise 23 Mart'ta uzaktan eğitim dersleri başlamıştı. Bakan Selçuk, okulların açılma tarihini o zaman 30 Nisan olarak açıklarken, 30 Nisan'a 3 gün kala , Okullar ne zaman açılacak? Ve 30 Nisan'da okullar açılıyor mu? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili gözler Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak karar bekleniyor. Peki, Mayıs'ta okullar açılacak mı? İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 28.04.2020 22:07 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 22:07
Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açık olacak mı? Bakan Selçuk’tan açıklama geldi

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açık olacak mı? Bakan Selçuk’tan açıklama geldi

'de corona virüs salgını etkilerini göstermeye devam ederken, gözler okullar ne zaman açılacak sorusuna çevrildi. Bilindiği üzere, 16 Mart tarihinde okullar 1 haftalık ara tatile çıkmış ve 23 Mart itibariyle de uzaktan eğitim derslerine başlamışlardı. yaptığı açıklamada ise, okulların 30 Nisan'da açılacağını belirtmişti. Bu tarihe 3 gün kala milyonlarca öğrenci ve velileri Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan'da okullar açılacak mı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Konuyla ilgili gözler Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak karar bekleniyor. Peki, Mayıs'ta okullar açılacak mı? İşte haberinin ayrıntıları…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 30 NİSAN'DAKİ TATİL UZAYACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; okulların ne zaman açılacağı hakkındaki soruya da cevap vermişti.

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açık olacak mı? Bakan Selçuk’tan açıklama geldi

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açık olacak mı? Bakan Selçuk’tan açıklama geldi

Okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bu kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün paydaşların bir arada olduğu istişarelerle verdiklerini aktardı.

Okullar hangi ayda açılırsa açılsın hazır olmanın önemine işaret eden Selçuk, şöyle devam etti:

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Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açık olacak mı? Bakan Selçuk’tan açıklama geldi

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açık olacak mı? Bakan Selçuk’tan açıklama geldi

"Bizim için mayıs, haziran ayları çok önemli. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine bağlı olarak dünyadaki ve 'deki duruma bakarak mayıs, haziran aylarını değerlendirmek bizim açımızdan çok kritik. Diyelim ki bu tür bir durum söz konusu olmadı. O zaman bizim için temmuz ve ağustos ayları, daha çok tatil olarak değerlendirmek istediğimiz aylar. O nedenle ağırlıklı olarak mayıs, haziran aylarını çok önemsiyoruz. Bu senaryo gerçekleşmezse eylül ve ekim ayları bizim açımızdan çok kritik..."

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açık olacak mı? Bakan Selçuk’tan açıklama geldi

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açık olacak mı? Bakan Selçuk’tan açıklama geldi

"Hem mayıs, haziran önemli hem de eylül, ekim önemli. Bunların hepsi için gün gün, hafta hafta planlarımız hazır. Bu belirsizliğin sürmesini istemiyoruz. Bir an önce netleşmesi için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreçler yeniden masaya yatırılacak ve çok kısa bir zamanda kamuoyu ile bunu paylaşma imkânımız olacak."

Selçuk, telafi eğitimlerini de mayıs-haziran ile eylül-ekim için daha ağırlıklı olarak düşündüklerini bildirdi.

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açık olacak mı? Bakan Selçuk’tan açıklama geldi

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açık olacak mı? Bakan Selçuk’tan açıklama geldi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili bir soru üzerine Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme ve bayram sonrasına ilişkin mesajlarını dile getirerek, "Bu mesajlar çerçevesinde de eğitimde de normalleşme ve aşama aşama da olsa belirli iş ve işlemleri hayata geçirme planlamalarımız var..."

"Çok kısa bir süre içinde hem sınavlarla hem başka hususlarla ilgili ki zaten LGS açısından bakıyoruz meseleye. LGS ile ilgili neyi nasıl yapacağımız konusunda çok kısa süre içerisinde çok daha teknik ve ayrıntılı bilgileri paylaşacağız." diye konuştu.

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açık olacak mı? Bakan Selçuk’tan açıklama geldi

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açık olacak mı? Bakan Selçuk’tan açıklama geldi

''Eğitimde normale dönüş için farklı adımlar planlandı''

Salgın sonrası eğitimde normale dönüşle ilgili takvimin sorulması üzerine , şunları kaydetti:

"Bu hafta bu konuyla ilgili detaylı çalışmalar yoğunlaşmaya başladı. İster yaş gruplarına, sınıf gruplarına, isterse bazı eğitim öğretim kademelerinin düzenlenmesine ilişkin farklı adımlar planladık. Bu adımların hangisini nasıl yapacağımızı,

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açık olacak mı? Bakan Selçuk’tan açıklama geldi

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açık olacak mı? Bakan Selçuk’tan açıklama geldi

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşacak bir istişari toplantı neticesinde sonuçlandırırız ve kamuoyuyla paylaşırız."

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