SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak, 30 Nisan’da okullar açılacak mı? Gözler Bakanlar Kurulu Toplantısı’na çevrildi!

Okullar ne zaman açılacak? Corona virüs salgını ülkemizde etkilerini göstermeye devam ederken, virüse karşı önlemlerin karara bağlanacağı Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı. Tüm Türkiye'de gözler bu toplantıya çevrilirken, milyonlarca öğrenci ve velileri okullar ile ilgili verilecek son dakika kararı bekliyor. Bilindiği üzere corona virüsü tedbirleri kapsamında okullar 16 Mart tarihinde ara tatile çıktı. 1 haftalık aranın ardından ise 23 Mart'ta uzaktan eğitim dersleri başladı. Bakan Selçuk, okulların açılma tarihini o zaman 30 Nisan olarak açıklarken, 30 Nisan'a 3 gün kala Türkiye, Okullar ne zaman açılacak? Ve 30 Nisan'da okullar açılıyor mu? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili bugün Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak karar bekleniyor. Peki, Mayıs'ta okullar açılacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…