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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak, 30 Nisan’da okullar açılacak mı? Gözler Bakanlar Kurulu Toplantısı’na çevrildi!

HABERİ: , 30 Nisan’da okullar açılacak mı? Gözler Bakanlar Kurulu Toplantısı’na çevrildi!

? Corona virüs salgını ülkemizde etkilerini göstermeye devam ederken, virüse karşı önlemlerin karara bağlanacağı Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı. Tüm 'de gözler bu toplantıya çevrilirken, milyonlarca öğrenci ve velileri okullar ile ilgili verilecek kararı bekliyor. Bilindiği üzere corona virüsü tedbirleri kapsamında okullar 16 Mart tarihinde ara tatile çıktı. 1 haftalık aranın ardından ise 23 Mart'ta uzaktan eğitim dersleri başladı. Bakan Selçuk, okulların açılma tarihini o zaman 30 Nisan olarak açıklarken, 30 Nisan'a 3 gün kala Türkiye, Okullar ne zaman açılacak? Ve 30 Nisan'da okullar açılıyor mu? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili bugün Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak karar bekleniyor. Peki, Mayıs'ta okullar açılacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 27.04.2020 19:17 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 19:18
SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak, 30 Nisan’da okullar açılacak mı? Gözler Bakanlar Kurulu Toplantısı’na çevrildi!

'de milyonlarca öğrenci ve velileri bugün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı'na gözlerini çevirdi. Bilindiği üzere ülkemizde corona virüsü salgınının etkilerini göstermesinin ardından 16 Mart'ta okulların bir hafta tatil edildiği açıklanmıştı. 1 haftalık tatilin son bulmasının ardından ise 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim derslerine geçildiği belirtilmişti. 30 Nisan'a 3 gün kala milyonlarca öğrenci ve velileri '?' sorusunun yanıtını araştırılıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde telekonferans yöntemiyle toplanacak Bakanlar Kurulu; corona virüse karşı alınacak önlemleri ve son durumu konuşacak. 30 Nisan'da sona ermesi gereke okul tatilinin de uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte haberinin ayrıntıları…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 30 NİSAN'DAKİ TATİL UZAYACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; okulların ne zaman açılacağı hakkındaki soruya da cevap vermişti.

SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak, 30 Nisan’da okullar açılacak mı? Gözler Bakanlar Kurulu Toplantısı’na çevrildi!

Okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bu kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün paydaşların bir arada olduğu istişarelerle verdiklerini aktardı.

Okullar hangi ayda açılırsa açılsın hazır olmanın önemine işaret eden Selçuk, şöyle devam etti:

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SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak, 30 Nisan’da okullar açılacak mı? Gözler Bakanlar Kurulu Toplantısı’na çevrildi!

"Bizim için mayıs, haziran ayları çok önemli. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine bağlı olarak dünyadaki ve 'deki duruma bakarak mayıs, haziran aylarını değerlendirmek bizim açımızdan çok kritik. Diyelim ki bu tür bir durum söz konusu olmadı. O zaman bizim için temmuz ve ağustos ayları, daha çok tatil olarak değerlendirmek istediğimiz aylar. O nedenle ağırlıklı olarak mayıs, haziran aylarını çok önemsiyoruz. Bu senaryo gerçekleşmezse eylül ve ekim ayları bizim açımızdan çok kritik..."

SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak, 30 Nisan’da okullar açılacak mı? Gözler Bakanlar Kurulu Toplantısı’na çevrildi!

"Hem mayıs, haziran önemli hem de eylül, ekim önemli. Bunların hepsi için gün gün, hafta hafta planlarımız hazır. Bu belirsizliğin sürmesini istemiyoruz. Bir an önce netleşmesi için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreçler yeniden masaya yatırılacak ve çok kısa bir zamanda kamuoyu ile bunu paylaşma imkânımız olacak."

Selçuk, telafi eğitimlerini de mayıs-haziran ile eylül-ekim için daha ağırlıklı olarak düşündüklerini bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak, 30 Nisan’da okullar açılacak mı? Gözler Bakanlar Kurulu Toplantısı’na çevrildi!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili bir soru üzerine Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme ve bayram sonrasına ilişkin mesajlarını dile getirerek, "Bu mesajlar çerçevesinde de eğitimde de normalleşme ve aşama aşama da olsa belirli iş ve işlemleri hayata geçirme planlamalarımız var..."

"Çok kısa bir süre içinde hem sınavlarla hem başka hususlarla ilgili ki zaten LGS açısından bakıyoruz meseleye. LGS ile ilgili neyi nasıl yapacağımız konusunda çok kısa süre içerisinde çok daha teknik ve ayrıntılı bilgileri paylaşacağız." diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak, 30 Nisan’da okullar açılacak mı? Gözler Bakanlar Kurulu Toplantısı’na çevrildi!

''Eğitimde normale dönüş için farklı adımlar planlandı''

Salgın sonrası eğitimde normale dönüşle ilgili takvimin sorulması üzerine Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu hafta bu konuyla ilgili detaylı çalışmalar yoğunlaşmaya başladı. İster yaş gruplarına, sınıf gruplarına, isterse bazı eğitim öğretim kademelerinin düzenlenmesine ilişkin farklı adımlar planladık. Bu adımların hangisini nasıl yapacağımızı,

SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak, 30 Nisan’da okullar açılacak mı? Gözler Bakanlar Kurulu Toplantısı’na çevrildi!

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşacak bir istişari toplantı neticesinde sonuçlandırırız ve kamuoyuyla paylaşırız."

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