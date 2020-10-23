SON DAKİKA HABERİ: Ücretsiz tablet başvuru ekranı – MEB ve belediyelerin bedava tablet başvurusu nasıl yapılır? 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı linki

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler için sağlanacak olan ücretsiz tablet dağıtımı geçtiğimiz hafta başlamıştı. Öte yandan bazı belediyelerin de online eğitim döneminde bedava tablet dağıtımı yaptığı biliniyor. Peki; bedava ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte bedava tablet başvuru ekranı ile son dakika haberinin detayları!

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı 500 bin tableti ihtiyacı olan öğrencilere dağıtmaya başladı. Öte yandan bazı belediyeler de öğrencilere ücretsiz tablet imkanı sunuyor. Haberimizin içerisinden ücretsiz tablet dağıtımı son dakika detaylarına ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'daki programında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan Selçuk, okullarda tablet dağıtımının tüm hızı ile devam ettiğini bildirdi. Selçuk, dağıtılan tablet sayısının 60 bin olduğunu belirtti, tüm öğrencilere adil koşulların oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

BAKAN SELÇUK DAĞITILAN TABLET SAYISINI DUYURDU

Giresun'da önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk şöyle konuştu:

Öğrencilerimizin eğitime adil şekilde erişmesini önemsiyoruz. Öğrencilerimize ücretsiz tablet dağıtımı için en yüksek bağışı yapan TMSF'dir. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Tablet dağıtımı sürüyor. Şu ana kadar öğrencilerimize 60 bin ücretsiz tablet dağıttık.

5'inci sınıfların eğitime başlayacak olmasına da değinen Selçuk, teknik detayları gün içerisinde açıklayacaklarını bildirdi.