Son Dakika Haberleri: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile 2020 YKS sonrası üniversite tercihi tarihleri

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen YKS sınavı sonrası 100 binlerce öğrenci YKS tercihleri için geri sayıma başladı. Sınavdan alınan puan ve üniversite taban puanlarına göre yapılacak olan tercihler sonrası öğrenciler istedikleri ve puanı tutan üniversiteye yerleşmiş olacaklar. Peki, ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihler arasında gerçekleştirilecek? İşte, 2020 YKS sonrası üniversite tercih tarihleri…

2020 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Üniversite kontenjanları hakkında YÖK'ten önemli bir açıklama geldi. Önlisans ve lisans düzeyinde örgün eğitim programları için 2019 yılında 834 bin 509 kontenjan belirlendiği anımsatılarak, "Bu yıl ise örgün programlar için (uzaktan öğretim dahil, okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere) belirlenen toplam kontenjan 845 bin 909 oldu." denildi.

YKS TERCİH KILAVUZU İLE ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, üniversite tercihleri hakkında bilgi verirken '2020 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak?' sorusuna açıklık getirdi. Peki, ÖSYM kılavuzu ile YKS tercihleri nasıl yapılır ve ne zaman başlayacak?

İşte, merak edilenler;