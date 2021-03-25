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Haberler Galeri SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ara tatil açıklaması! MEB 2021 Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek?

| Milli Eğitim Bakanı 'tan açıklaması! MEB 2021 , karneler ne zaman verilecek?

Yüz yüze sınavlarda yapılan değişikliğinin ardından ve olacak mı sorularının yanıtları merak konusu oldu. Bilindiği gibi, yüz yüze eğitimde dördüncü haftaya geçildi. Milli Eğitim Bakanı , yaptığı açıklamada öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği okullar ne zaman kapanacak ve ara tatil var mı konularına netlik kazandırdı. Öğrencilerin 2 Temmuz'a kadar okulda tutulması konusunda bir planları olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, ara tatil hakkında aldıkları kararı da duyurdu.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 13:42
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ara tatil açıklaması! MEB 2021 Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek?

Okullarda yüz yüze eğitim devam ederken lise sınavları ile ilgili olarak yeni bir karar alındı. Bu gelişmesinin akabinde, ve var mı sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yurt genelindeki milyonlarca öğrenci, karnelerin verileceği tarihi öğrenmeye çalışırken Milli Eğitim Bakanı 'tan son dakika açıklaması geldi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan detay, okulların kapanması ve ara tatil oldu. Bakan Selçuk, okulların kapanması konusunda, 2 Temmuz'a kadar öğrencileri okullarda tutma niyetleri olduğunu belirtirken ara tatil konusunda aldıkları kararı da açıkladı

İşte, Bakan Selçuk'un değerlendirmeleri;

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ara tatil açıklaması! MEB 2021 Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek?

ARA TATİL OLACAK MI?

Bakan , Nisan ayında bir verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine şu sözleri kullandı:

"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var.

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SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ara tatil açıklaması! MEB 2021 Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek?

Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar.

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ara tatil açıklaması! MEB 2021 Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek?

Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. yok." diye konuştu.

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ara tatil açıklaması! MEB 2021 Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek?

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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