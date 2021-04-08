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Haberler Galeri SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar kapanacak mı sorusuna net cevap! 81 ilde uzaktan eğitime mi geçilecek? Okullar hangi illerde kapandı?
Giriş Tarihi: 08.04.2021 21:45 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 22:31

| Milli Eğitim Bakanı 'tan sorusuna net cevap! 81 ilde uzaktan eğitime mi geçilecek? Okullar hangi illerde kapandı?

Milli Eğitim Bakanı , katıldığı bir televizyon programında ve uzaktan eğitimle ilgili açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, kendisine yöneltilen sorusuna yanıt verirken konunun gündemde olduğunu ve değerlendirilmesi konusunda önümüzdeki haftayı işaret etti. Bakan Selçuk ayrıca, uzaktan eğitime geçen iller hakkında da bilgi paylaştı. Lise ve okul sınavları iptal mi konusuna da değinen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı. Peki, şu ana kadar Türkiye'de okullar hangi şehirlerde kapandı? İstanbul'da okullar kapanacak mı? İşte, yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimde son durum

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar kapanacak mı sorusuna net cevap! 81 ilde uzaktan eğitime mi geçilecek? Okullar hangi illerde kapandı?

Milli Eğitim Bakanı , milyonlarca öğrencinin gündeminde olan ve uzaktan eğitimle ilgili olarak açıklamalarında bulundu. Özel bir televizyon kanalına konuk olan Bakan Ziya Selçuk, burada kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Milyonlarca öğrencinin yanıtını aradığı konusuna açıklık getiren Bakan Ziya Selçuk, yerinde karar dönemini hatırlatırken valiliklerin il bazında tedbir aldığını belirtti. Bakan Selçuk, okulların tam kapanması ve 81 ilde yüz yüze eğitim konusunda ise önümüzdeki haftayı işaretti. Bakan Selçuk ayrıca, Ramazan'da okullar kapanacak mı sorusuna da yanıt verirken uzaktan eğitime geçen iller hakkında da bilgi verdi. İşte, Bakan Ziya Selçuk'un son dakika açıklamaları

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar kapanacak mı sorusuna net cevap! 81 ilde uzaktan eğitime mi geçilecek? Okullar hangi illerde kapandı?

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı , ve uzaktan eğitimle ilgili olarak şunları söyledi:

2 Mart'tan itibaren yerinde karar dönemine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyor. 9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma söz konusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar.

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SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar kapanacak mı sorusuna net cevap! 81 ilde uzaktan eğitime mi geçilecek? Okullar hangi illerde kapandı?

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ!

Önümüzdeki süreç elbette kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor. Durum Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek.

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar kapanacak mı sorusuna net cevap! 81 ilde uzaktan eğitime mi geçilecek? Okullar hangi illerde kapandı?

OKULLARDA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Bizler okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en çok okul kapatan 4. ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor. Önümüzdeki süreçte vakaların artmasını toplamsal olarak değerlendirdiğinizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ama bizim gönlümüz okulların açık olması.

RAMAZAN'DA OKULLAR KAPANACAK MI?

Özellikle okul öncesi ve ilkokul seviyesinde okulların her zaman açık tutulması konusunda dünya bilim insanlarının ortak görüşü var. Bunu bilim insanlarının makalesinden okuyoruz. Dikkat ederseniz köy okullarını ve ilkokulları açık tutmaya çalıştık. Fırsat eşitliği açısından açık tuttuk. Eğitimsel kayıplar bizim en çok zorlandığımız alanlar köy okulları, ilkokullar ve sınav gruplarıydı. Israrla açık kalması noktasında duruş sergiledik.

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullar kapanacak mı sorusuna net cevap! 81 ilde uzaktan eğitime mi geçilecek? Okullar hangi illerde kapandı?

Sonuç olarak biz Ramazan boyunca bazı izleme ve değerlendirme çalışmaları yapacağız, bunun sonucunda da restoran ve kafelerin durumunda değişiklik olacağı için okulların tek başına nasıl bir etki oluşturacağına dair bir fikrimiz olacak. 9 ilimizde şu an okulların açık olması, 2 ilimizde ilkokulların kapalı olması. Ramazan sürecinde bir azalmaya işaret ettiğinde daha fazla açılma noktasında bir karar alınabilir. Öncelikle seyretilmiş olarak bütün sınıf seviyelerin açılması, ondan sonra daha fazla açılması.

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