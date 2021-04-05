Son Dakika: Okullar kapandı mı, uzaktan eğitime mi geçildi? Ankara’da okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?

"Okullar kapandı mı? Okullar kapanacak mı?" sorularının yanıtları hakkında son dakika araştırmaları yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada okulların son durumu hakkında önemli bilgiler yer almıştı. Öte yandan Ankara Valiliği'nden son dakika açıklaması da geldi. Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 5, 6, 7, lise hazırlık, 8, 10 ve 11'inci sınıflarda yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçildiği bilgisi verildi. Aynı zamanda bilindiği üzere; 58 şehir çok yüksek riskli iller grubuna girmiş ve bu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler de yer almaktadır. Bu bakımdan; okullar kapandı mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar ne zaman kapanacak? İşte okulların son durumu hakkında bilgiler!