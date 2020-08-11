Son Dakika | Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk'tan 2020 okulların açılacağı tarih hakkında flaş açıklama!

Ağustos ayına girmemizle birlikte okullar ne zaman açılacak sorusu en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklamaları öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Bakan Selçuk'un yaptığı en son açıklamaya göre okulların açılma tarihi belli oldu mu? Bu başlık altında milyonların araştırdığı okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

10 Ağustos Kabine Toplantı'sının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların durumu ile ilgili açıklamalarda bulunmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ne zaman açılacak sorusuna ve detaylara yönelik son dakika açıklamalarında bulundu.

Okulların açılış tarihi ve detayları şöyle;

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi