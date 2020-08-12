SON DAKİKA | Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk'tan 2020'de okulların açılacağı tarih hakkında flaş açıklama!

Koronavirüsü salgını nedeniyle başlayan uzaktan eğitim dönemi geçtiğimiz yılın sonuna kadar devam etmişti. Bu yıl da okulların açılıp açılmayacağı öğrenciler için merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman hangi tarihte açılacak? Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarihe ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu ve net olarak yapılan planlamaları kamuoyuyla paylaştı. İşte okulların açılacağı tarih ve bakanın yaptığı açıklamadan detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

10 Ağustos Kabine Toplantı'sının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların durumu ile ilgili açıklamalarda bulunmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ne zaman açılacak sorusuna ve detaylara yönelik son dakika açıklamalarında bulundu.

Okulların açılış tarihi ve detayları şöyle;

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi