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Haberler Galeri SON DAKİKA: Ücretsiz tablet başvuru ekranı – MEB ve belediyelerin bedava tablet başvurusu nasıl yapılır? 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı linki

: başvuru ekranı – MEB ve belediyelerin başvurusu nasıl yapılır? 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı linki

Geçtiğimiz hafta itibarıyla dağıtımı yapılmaya başlanan 500 bin bilgisayar hakkında haberleri yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detayları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklarken çeşitli il ve belediyelerin de dağıtımı sürmektedir. Haberimizin içerisinden bedava tablet başvuru detaylarına ulaşabilirsiniz. İşte MEB ile 500 bin ücretsiz tablet başvuru ekranı ile son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 23.10.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 12:24
SON DAKİKA: Ücretsiz tablet başvuru ekranı – MEB ve belediyelerin bedava tablet başvurusu nasıl yapılır? 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı linki

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler için sağlanacak olan dağıtımı geçtiğimiz hafta başlamıştı. Öte yandan bazı belediyelerin de online eğitim döneminde dağıtımı yaptığı biliniyor. Peki; bedava ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte bedava tablet başvuru ekranı ile haberinin detayları!

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı 500 bin tableti ihtiyacı olan öğrencilere dağıtmaya başladı. Öte yandan bazı belediyeler de öğrencilere ücretsiz tablet imkanı sunuyor. Haberimizin içerisinden ücretsiz tablet dağıtımı son dakika detaylarına ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'daki programında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan Selçuk, okullarda tablet dağıtımının tüm hızı ile devam ettiğini bildirdi. Selçuk, dağıtılan tablet sayısının 60 bin olduğunu belirtti, tüm öğrencilere adil koşulların oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

BAKAN SELÇUK DAĞITILAN TABLET SAYISINI DUYURDU

Giresun'da önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk şöyle konuştu:

Öğrencilerimizin eğitime adil şekilde erişmesini önemsiyoruz. Öğrencilerimize ücretsiz tablet dağıtımı için en yüksek bağışı yapan TMSF'dir. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Tablet dağıtımı sürüyor. Şu ana kadar öğrencilerimize 60 bin ücretsiz tablet dağıttık.

5'inci sınıfların eğitime başlayacak olmasına da değinen Selçuk, teknik detayları gün içerisinde açıklayacaklarını bildirdi.

SON DAKİKA: Ücretsiz tablet başvuru ekranı – MEB ve belediyelerin bedava tablet başvurusu nasıl yapılır? 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı linki

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek.

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

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SON DAKİKA: Ücretsiz tablet başvuru ekranı – MEB ve belediyelerin bedava tablet başvurusu nasıl yapılır? 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı linki

BELEDİYELERİN TABLET BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR
Bazı belediyeler de tablet kampanyası düzenlemeye başladılar. Belediyeler tarafından sağlanan tablet başvurusu için öğrenci adı soyadı, adresi bilgileri, veli bilgileri, okul sınıf bilgilerinin yazılması gerekiyor. İnternet üzerinden sağlanan başvuru formu tamamlandıktan sonra başvuru işlemi gerçekleşiyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİ TABLET KAMPANYASI

Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim yapılamaması üzerine ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Bağcılar Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Aşağıdaki link üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YEŞİLYURT BELEDİYESİ TABLET KAMPANYASI

TABLET BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Ücretsiz tablet başvuru ekranı – MEB ve belediyelerin bedava tablet başvurusu nasıl yapılır? 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı linki

MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nda eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katılmıştı. 12 Ekim'de yaptığı açıklamada tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıkladıklarını anımsatan Selçuk, "Kriterler doğrultusunda illerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. Elbette sadece bununla kalmıyoruz biliyorsunuz 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. EBA destek merkezlerinde her birinde 8, 10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar kendi okullarına değil istediği EBA Destek Merkezi olan evine en yakın okula başvurup gidip bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Burada öğretmenlerimiz de var. Onlar da yardımcı olurlar." dedi.

Bakan Selçuk, evinde çeşitli nedenlerden ötürü çalışma olanağı sınırlı olan çocuklar için ekip arkadaşları ile Türkiye'de bir ayda 13 bine yakın EBA Destek Merkezi oluşturulduklarını da vurguladı.

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.

Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.

SON DAKİKA: Ücretsiz tablet başvuru ekranı – MEB ve belediyelerin bedava tablet başvurusu nasıl yapılır? 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı linki

BAKAN SELÇUK'TAN VELİLERE UYARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtımına ilişkin velilere "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun." uyarısında bulundu.

Ziya Selçuk, Twitter hesabından öğrencilere verilecek tabletlerin dağıtımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Velilere hitaben, "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen." uyarısında bulunan Bakan Selçuk, " dağıtımları neye göre yapılıyor?" sorusunu yanıtladığı videoyu da paylaştı.

Bakan Selçuk, videoda Bakanlık veya diğer kuruluşlardan öğrencilere ulaştırılacak bilgisayarlarla ilgili dağıtım planının, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, ailesinin gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, okul başarısı gibi hususlar dikkate alınarak yapıldığını belirterek tespit edilen öğrencilerin cihazlarını okullarından teslim alabileceklerini ifade etti.

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