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Haberler Galeri SON DURUM! Bu dönem üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu? 2020-2021 üniversiteler açılacak mı?

SON DURUM! Bu dönem , yüz yüze eğitim başlıyor mu? 2020-2021 ?

sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Öyle ki, uzaktan eğitim kararı alan üniversitelerde okuyan yüz binlerce öğrenci, yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını öğrenmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin açılma tarihi ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kendisine yöneltilen ', yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Koca, önümüzdeki üç haftayı işaret ederken Bilim Kurulu'nun değerlendirmesini de açıkladı. Peki, 2020-2021 üniversiteler açılacak mı, bu dönem yüz yüze eğitim başlıyor mu? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 00:20 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 00:22
SON DURUM! Bu dönem üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu? 2020-2021 üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Ekim ayının sonlarına doğru gelinirken üniversitelerin durumu merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e bir tavsiye kararı iletilmiş ve bu doğrultuda da birçok üniversite uzaktan eğitime geçildiğini bildirmişti. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020-2021 ve yüz yüze eğitim hakkında son dakika açıklamalarında bulundu.

2020-2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Fahrettin Koca, kendisin yöneltilen ', üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?' sorusuna yanıt verirken Bilim Kurulu'nun değerlendirmesini de kamuoyu ile paylaştı.

BU DÖNEM ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?

Fahrettin Koca'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin açılması ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

SON DURUM! Bu dönem üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu? 2020-2021 üniversiteler açılacak mı?

ERDOĞAN'DAN ÜNİVERSİTELER AÇIKLAMASI

İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.

Türkiye uzun yıllardır eğitimin her kademesinde olduğu gibi yüksek eğitimde de sıkıntılar yaşamıştır.

Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki gafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına, engel olunuyordu.

Mesleki eğitimin önü kesilerek, bu çarpıklık daha aşağı kademelere doğru genişletiliyordu.

Son dakika haberi... Üniversiteler ne zaman açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması | Video

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SON DURUM! Bu dönem üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu? 2020-2021 üniversiteler açılacak mı?

Koca, Bilim Kurulu'nun üniversitede yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine,

"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.

SON DURUM! Bu dönem üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu? 2020-2021 üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında üniversitelerin büyük çoğunluğunda eğitim online olarak başladı.

SON DURUM! Bu dönem üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu? 2020-2021 üniversiteler açılacak mı?

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

127 devlet üniversitesinden 123'ü uzaktan eğitim kararı alırken 4 devlet üniversitesi ise henüz yeni eğitim dönemi için uzakta öğrenim duyurusu yayınlamadı.

SON DURUM! Bu dönem üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu? 2020-2021 üniversiteler açılacak mı?

Yeni eğitim-öğretim dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri şöyle: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

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