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Haberler Galeri Son gelişmeler: Okullar kapanacak mı, hangi illerde ve ne zaman? Okullar kapandı mı, son durum nedir?
Giriş Tarihi: 09.04.2021 07:28 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 07:39

Son gelişmeler: , hangi illerde ve ne zaman? , son durum nedir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında ve ile ilgili açıklamalarında bulundu. Bu kapsamda; , şeklindeki soruların yanıtları milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından sorgulanmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda; Ankara başta olmak üzere pek çok ilde uzaktan eğitime geçildiği duyurulmuştu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Bizler okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en çok okul kapatan 4. ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor." ifadelerine yer verdi. Bu bakımdan; okullar kapandı mı, hangi illerde kapandı? Okullar kapanacak mı? Başta İstanbul olmak üzere yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim ile ilgili illerin son durumu ve son dakika gelişmeleri!

FLAŞ AÇIKLAMA | Okullar kapandı mı, son durum nedir? Okullar kapanacak mı, hangi illerde ve ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların son durumu hakkında açıklamalarında bulundu. Bir televizyon programına konuk olan ve burada ile hakkında açıklamalar yapan Bakan Selçuk, artan vaka sayısı nedeniyle okulların tamamen kapanacağı iddialarına da yanıt vermiş oldu. Aynı zamanda; öğretmenlerin yüzde 10'nun aşılandığını belirtmiş olup önümüzdeki hafta 125 bin öğretmenin daha aşılanacağını da açıkladı. Buna göre; , hangi illerde? ? İşte son dakika gelişmeleri!

FLAŞ AÇIKLAMA | Okullar kapandı mı, son durum nedir? Okullar kapanacak mı, hangi illerde ve ne zaman?

"HEP AÇIK OLMASINI İSTERİZ"

Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma sözkonusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar. Önümüzdeki süreç elbette kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor. Durumun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek.

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FLAŞ AÇIKLAMA | Okullar kapandı mı, son durum nedir? Okullar kapanacak mı, hangi illerde ve ne zaman?

Bizler okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en çok okul kapatan 4. ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor. Önümüzdeki süreçte vakaların artmasını toplamsal olarak değerlendirdiğinizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ama bizim gönlümüz okulların açık olması.

FLAŞ AÇIKLAMA | Okullar kapandı mı, son durum nedir? Okullar kapanacak mı, hangi illerde ve ne zaman?

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bu bilimsel olarak değerlendirilecek bir konu. Kişisel olarak direnilecek ya da savunulacak bir konunun çok ötesinde. Özellikle okul öncesi ve ilkokul seviyesinde okulların her zaman açık tutulması konusunda dünya bilim insanlarının ortak görüşü var. Bunu bilim insanlarının makalesinden okuyoruz. Dikkat ederseniz köy okullarını ve ilkokulları açık tutmaya çalıştık. Fırsat eşitliği açısından açık tuttuk. Eğitimsel kayıplar bizim en çok zorlandığımız alanlar köy okulları, ilkokullar ve sınav gruplarıydı.

FLAŞ AÇIKLAMA | Okullar kapandı mı, son durum nedir? Okullar kapanacak mı, hangi illerde ve ne zaman?

Israrla açık kalması noktasında duruş sergiledik. Sonuç olarak biz Ramazan boyunca bazı izleme ve değerlendirme çalışmaları yapacağız, bunun sonucunda da restoran ve kafelerin durumunda değişiklik olacağı için okulların tek başına nasıl bir etki oluşturacağına dair bir fikrimiz olacak. 9 ilimizde şu an okulların açık olması, 2 ilimizde ilkokulların kapalı olması. Ramazan sürecinde bir azalmaya işaret ettiğinde daha fazla açılma noktasında bir karar alınabilir. Öncelikle seyretilmiş olarak bütün sınıf seviyelerin açılması, ondan sonra daha fazla açılması. Ramazan aslında bir test olacak...

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