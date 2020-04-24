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Haberler Galeri Telafi eğitimi ne kadar sürecek, kaç gün olacak? Bakan Selçuk okullar ne zaman açılacak sorusunu yanıtladı

, kaç gün olacak? sorusunu yanıtladı

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında süreci başlamıştı. Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye devam ediyor. Uygulamanın ne zaman biteceğini ve okulların ne zaman açılacağı henüz belli değilken Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan telafi eğitimlerine ilişkin flaş açıklamalar geldi. açıklamasında telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağına dikkat çekerek, "Mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var." dedi. Peki , kaç gün olacak? ? İşte konuya yönelik Bakan Selçuk'un son açıklamaları…

Giriş Tarihi: 24.04.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 12:04
Telafi eğitimi ne kadar sürecek, kaç gün olacak? Bakan Selçuk okullar ne zaman açılacak sorusunu yanıtladı

Corona virüsü salgınında mücadele kapsamında okullar sürecine girmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Mart'ta başlayan sürece dair yeni bilgiler gelmeye devam ederken veliler ve öğrenciler telafi eğitimiyle alakalı bilgileri merak ediyor. Okulların ne zaman açılacağı sorgulanırken canlı yayında telafi eğitimine ilişkin güncel bilgiler verdi. Geçtiğimiz günlerde de Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılacağı tarihle ilgili sorulan soruya yanıt vermişti. Peki ? , kaç gün olacak?

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Telafi eğitimi ne kadar sürecek, kaç gün olacak? Bakan Selçuk okullar ne zaman açılacak sorusunu yanıtladı

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? BAKAN SELÇUK AÇIKLADI

Bilim Kurulunun bu konudaki tavsiyelerinin önemine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu konuda ne olursa biz ne zaman ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. (Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız, daha baskın ama böyle bir kriz durumunda dünyanın yaptığı işler gibi biz de senaryo ve takvim neyi gösterirse ona göre düzenlememizi yapacağız. Yaz ayları için bir planlamamız açıkçası yok. (Eylül ve ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz."

Selçuk, bu konudaki sözlerine açıklık getirirken, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağını söyledi. ''Ama mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Bu çerçevede, Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız." diyen Selçuk, mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şeyin şu an kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti.

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Telafi eğitimi ne kadar sürecek, kaç gün olacak? Bakan Selçuk okullar ne zaman açılacak sorusunu yanıtladı

Sınıf geçme üzerine bir soruya karşılık , "Diyelim ki ikinci dönem ders olmadı, dolayısıyla sınıf geçmeyle ilgili herhangi bir şey ikinci dönemden tabii ki söz konusu olmayacak. Telafi eğitimi hızlandırılmış ve biraz kısaltılmış biçimde yapılır. O süreçte sınıf geçmeye ilişkin bir işlem çok doğru olmayabilir. Bununla ilgili mevzuat altyapımızı da çalışıyoruz. Bu konu, bizim için net bir konu. Yani birinci dönemin konuları ve notları var, bunun üzerinden bir değerlendirme yapacağız." yanıtını verdi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, bunun virüsün seyrine bağlı olduğunu belirterek, Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyelerinin önemine işaret etti. Selçuk, "Bu konuda ne olursa, biz ne zaman, ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. (Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz. (Eylül ve ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız" diye konuştu.

Telafi eğitimi ne kadar sürecek, kaç gün olacak? Bakan Selçuk okullar ne zaman açılacak sorusunu yanıtladı
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Telafi eğitimi ne kadar sürecek, kaç gün olacak? Bakan Selçuk okullar ne zaman açılacak sorusunu yanıtladı
Telafi eğitimi ne kadar sürecek, kaç gün olacak? Bakan Selçuk okullar ne zaman açılacak sorusunu yanıtladı
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