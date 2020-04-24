Telafi eğitimi ne kadar sürecek, kaç gün olacak? Bakan Selçuk okullar ne zaman açılacak sorusunu yanıtladı

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci başlamıştı. Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye devam ediyor. Uygulamanın ne zaman biteceğini ve okulların ne zaman açılacağı henüz belli değilken Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan telafi eğitimlerine ilişkin flaş açıklamalar geldi. Bakan Selçuk açıklamasında telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağına dikkat çekerek, "Mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var." dedi. Peki Telafi eğitimi ne kadar sürecek, kaç gün olacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte konuya yönelik Bakan Selçuk'un son açıklamaları…