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Haberler Galeri Üniversite tercih ekranı 2020! ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır? YKS tercih tarihleri ve üniversite kontenjanları ile taban puanları burada!

Üniversite tercih ekranı 2020! ÖSYM AİS ile nasıl, nereden yapılır? ve üniversite kontenjanları ile taban puanları burada!

Adayların merakla beklediği 2020 ÖSYM tarafından bugün alınmaya başlıyor. Hayallerindeki üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin bugün yapacağı duyuru ile beraber üniversite tercih işlemlerini yapacak. Bu noktada, hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. YKS tercih kılavuzu yayımlanırken 2 yıllık (önlisans) ve 4 yıllık (lisans) üniversitelerin taban puanları, kontenjanları da paylaşıldı. Peki, 2020 YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır? YKS tercihleri kaç gün sürecek ve ne zaman bitiyor? ÖSYM AİS YKS tercih ekranı hakkındaki detaylar ve üniversite kontenjanları ile güncel taban puanları bilgisi haberimizde.

Giriş Tarihi: 06.08.2020 07:16 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 07:16
Üniversite tercih ekranı 2020! ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır? YKS tercih tarihleri ve üniversite kontenjanları ile taban puanları burada!

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz haftalar içerisinde açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ardından merakla beklenilen için kritik gün geldi. Elde ettikleri yerleştirme puanına göre bugünden itibaren üniversite tercih işlemi yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu YKS tercih tarihleri aralığında tercih listesini bildirecek. ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanırken 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları da açıklandı.

ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ 2020: YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, KAÇ GÜN SÜRECEK?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda, 2020 YKS tercih tarihleri bilgisi paylaşılırken üniversite tercih işlemleri hakkında merak edilenler duyuruldu. Buna göre, 2020 YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da bitecek.

ÖSYM AİS İLE ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, ÖSYM AİS ekranı üzerinden üniversite tercih listelerini bildirecek. Peki, üniversite tercihleri nasıl, nereden yapılır ve nelere dikkat edilmeli? Haberimizden, YKS tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenebilirsiniz.

İşte, ÖSYM kılavuzu ile üniversite kontenjanları, taban puanları ve YKS tercih ekranı 2020;

Üniversite tercih ekranı 2020! ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır? YKS tercih tarihleri ve üniversite kontenjanları ile taban puanları burada!

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇTİĞİMİZ YILIN ÜNİVERSİTE TABAN PUANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

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Üniversite tercih ekranı 2020! ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır? YKS tercih tarihleri ve üniversite kontenjanları ile taban puanları burada!

Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

Üniversite tercih ekranı 2020! ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır? YKS tercih tarihleri ve üniversite kontenjanları ile taban puanları burada!

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir.

Üniversite tercih ekranı 2020! ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır? YKS tercih tarihleri ve üniversite kontenjanları ile taban puanları burada!

Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2020-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

Üniversite tercih ekranı 2020! ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır? YKS tercih tarihleri ve üniversite kontenjanları ile taban puanları burada!

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

Üniversite tercih ekranı 2020! ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır? YKS tercih tarihleri ve üniversite kontenjanları ile taban puanları burada!

YKS BARAJ PUANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Pandemi sebebiyle YÖK yaptığı yazılı açıklamada TYT'de baraj puanın 150, AYT ve YDT sınavlarının baraj puanlarını 170'e çekildiğini açıkladı. TYT'de 150 ve üzeri puan alan öğrenciler, TYT puanı ile öğrenci alan üniversiteleri tercih edebilecek. TYT sınavından en az 150 puan alan öğrenciler meslek yüksekokulu ve ön lisans programlarını tercih edebilecek. programlarını tercih edebilecek. AYT ve YDT sınav puanlarıyla üniversite tercihi yapacak adayların sınavlardan en az 170 puan alması gerekecek.

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