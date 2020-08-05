Üniversite tercihleri ÖSYM ekranı 2020! YKS tercih tarihleri ve üniversite kılavuzu! YKS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan adaylar için en heyecanlı süreç geldi, çattı. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan sınav sonuçlarının ardından merakla beklenilen YKS tercih tarihleri de yaklaştı. Elde ettikleri yerleştirme puanına göre üniversite tercih işlemi yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu YKS tercih tarihleri aralığında tercih listesini bildirecek. Bu noktada, ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanırken 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları da açıklandı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ 2020

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda, 2020 YKS tercih tarihleri bilgisi paylaşılırken üniversite tercih işlemleri hakkında merak edilenler duyuruldu. Buna göre, 2020 YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da bitecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Haberimizden, üniversite tercih işlemleri hakkında bilgi edinebilir, YKS tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenebilirsiniz.

İşte, ÖSYM kılavuzu ile üniversite kontenjanları, taban puanları ve YKS tercih ekranı;