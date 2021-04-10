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Haberler Galeri Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimde son gelişmeler | İstanbul’da okullar kapanacak mı? Okullar kapandı mı, hangi illerde?
Giriş Tarihi: 10.04.2021 08:02 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 15:16

ve yüz yüze eğitimde son gelişmeler | İstanbul’da ? , hangi illerde?

, sorularının yanıtları öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak katıldığı bir televizyon programında; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; ve ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuna aktardı. "Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek." açıklamasını yapan Bakan Ziya Selçuk'un ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da İstanbul için okulların durumu hakkında değerlendirme bulundu. Bu kapsamda; İstanbul'da ve Türkiye genelinde okullar kapanacak mı? Okullar kapandı mı, hangi illerde kapandı? İşte uzaktan eğitime geçen iller listesi!

Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimde son gelişmeler | İstanbul’da okullar kapanacak mı? Okullar kapandı mı, hangi illerde?

Corona virüs salgını şüphesiz ki eğitim hayatını da etkiledi. Bu kapsamda; sistemi öğrencilerin hayatına girerken bilindiği üzere; geçtiğimiz aylarda yüz yüze eğitime geçilmişti. Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle özellikle son dönemde , şeklindeki soruların yanıtları aranırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime ilişkin detaylara değindi. Bununla birlikte İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da açıklama yaptı ve değerlendirmelerde bulundu. Bu kapsamda; birçok ilde uzaktan eğitim kararı alındı. İstanbul'da ve Türkiye genelinde okullar kapanacak mı? Okullar kapandı mı? İşte uzaktan eğitime geçen iller listesi ve açıklamalar!

Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimde son gelişmeler | İstanbul’da okullar kapanacak mı? Okullar kapandı mı, hangi illerde?

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ve uzaktan eğitimle ilgili olarak şunları söyledi:

2 Mart'tan itibaren yerinde karar dönemine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyor. 9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma söz konusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar.

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Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimde son gelişmeler | İstanbul’da okullar kapanacak mı? Okullar kapandı mı, hangi illerde?

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ!

Önümüzdeki süreç elbette kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor. Durum Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek.

Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimde son gelişmeler | İstanbul’da okullar kapanacak mı? Okullar kapandı mı, hangi illerde?

OKULLARDA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Bizler okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en çok okul kapatan 4. ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor. Önümüzdeki süreçte vakaların artmasını toplamsal olarak değerlendirdiğinizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ama bizim gönlümüz okulların açık olması.

Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimde son gelişmeler | İstanbul’da okullar kapanacak mı? Okullar kapandı mı, hangi illerde?

RAMAZAN'DA OKULLAR KAPANACAK MI?

Özellikle okul öncesi ve ilkokul seviyesinde okulların her zaman açık tutulması konusunda dünya bilim insanlarının ortak görüşü var. Bunu bilim insanlarının makalesinden okuyoruz. Dikkat ederseniz köy okullarını ve ilkokulları açık tutmaya çalıştık. Fırsat eşitliği açısından açık tuttuk. Eğitimsel kayıplar bizim en çok zorlandığımız alanlar köy okulları, ilkokullar ve sınav gruplarıydı. Israrla açık kalması noktasında duruş sergiledik.

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