Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimde son gelişmeler | İstanbul’da okullar kapanacak mı? Okullar kapandı mı, hangi illerde?

Okullar kapanacak mı, okullar kapandı mı sorularının yanıtları öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak katıldığı bir televizyon programında; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuna aktardı. "Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek." açıklamasını yapan Bakan Ziya Selçuk'un ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da İstanbul için okulların durumu hakkında değerlendirme bulundu. Bu kapsamda; İstanbul'da ve Türkiye genelinde okullar kapanacak mı? Okullar kapandı mı, hangi illerde kapandı? İşte uzaktan eğitime geçen iller listesi!