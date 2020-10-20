Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM üniversite burs başvurusu yap! 2020 VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM üniversite burs başvurusu yap! 2020 nasıl, nereden yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

(VGM) üniversite burs başvuruları alınmaya devam ediyor. Yükseköğrenimde okuyan ve ihtiyaç sahibi olan öğrenciler, ekranı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Zira, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık 300 TL geri ödemesiz olarak burs desteği verilecek. Hâl böyle olunca da, 'VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu nasıl yapılır? İşte, VGM burs başvurusu yap ekranı...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 13:52
Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM üniversite burs başvurusu yap! 2020 VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM üniversite burs başvurusu nasıl yapılır? Bu sorunun yanıtı merak konusu oldu. Zira, tarafından sağlanan yükseköğrenim burs başvuru süreci devam ediyor. İhtiyaç sahibi olan üniversite öğrencileri, geçtiğimiz günlerde tamamlanan ortaokul ve lise VGM bursu başvuru sürecinin ardından kendilerini ilgilendiren tarihi merak ediyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından daha önce duyurulan tarihte, ilgili işlemler alınmaya başlandı.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

15 Ekim'de başlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite burs başvuruları, 30 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İhtiyaç sahibi öğrenciler, bu tarihler arasında işlemlerini tamamlamak zorunda.

2020-2021 VGM BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Durum böyle olunca, VGM üniversite burs başvuruları hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, 2020-2021 VGM üniversite burs başvurusu nasıl yapılır ve gerekli olan şartlar neler?

İşte, 2020 VGM burs başvurusu ekranı ve diğer bilgiler;

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM üniversite burs başvurusu yap! 2020 VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 - 2021 eğitim öğretim dönemi VGM üniversite burs başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak alınacak. Yükseköğretim bursu başvuru formunu doldurabilmek için adayların kimlik bilgilerini doldurarak öncelikle forma giriş yapılmaları gerekiyor. Başvuru formuna öğrencilerin T.C kimlik numarası, doğum tarihi, anne baba adı ve kimlik seri no bilgilerini yazması gerekiyor.

Başvurular için aşağıdaki linkten başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz

VGM BURS BAŞVURU FORMU-TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM üniversite burs başvurusu yap! 2020 VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM üniversite burs başvurusu yap! 2020 VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM üniversite burs başvurusu yap! 2020 VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM üniversite burs başvurusu yap! 2020 VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURSU NE KADAR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 300,00 TL burs imkanı sağlanmaktadır.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM üniversite burs başvurusu yap! 2020 VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

.

SON DAKİKA