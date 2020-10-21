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2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ne zaman açıklanacak? Yabancı dil puanı ve tazminatı için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılım gösteren adaylar, 2020 için heyecanlı bir bekleyişe girdi. Bu doğrultuda, '2020 YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM'den YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında flaş bir açıklama yapıldı. Peki, 2020 ve nasıl sorgulama yapılır? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 14:08
YDS sınav sonuçları 2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Eylül ayının sonunda düzenlenen sınava katılım sağlayan on binlerce aday, hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bilindiği gibi, adayların istedikleri yabancı dil puanını alıp alamayacakları 2020 YDS sınav sonuçları ile belli olacak. Böyle olunca da, '2020 ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. ÖSYM'den sonuçların açıklanacağı tarih hakkında açıklama geldi. Peki, 2020 YDS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve sorgulama nasıl yapılır? Detaylar şu şekilde;

YDS sınav sonuçları 2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, 2020 YDS sınavının sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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YDS sınav sonuçları 2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YDS PUAN HESAPLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

YDS sınav sonuçları 2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

YDS sınav sonuçları 2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

YDS sınav sonuçları 2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

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