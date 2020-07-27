YKS sınav sonuçları 2020 açıklandı! ÖSYM AİS ile üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır?

Bir buçuk milyonu aşkın adayın katılım gösterdiği 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları bu sabah açıklandı. ÖSYM tarafından konu ile ilgili bir son dakika duyurusu yapılarak 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Böylelikle, günlerdir yanıtı araştırılan 'YKS sonuçları açıklandı mı?' sorusu da cevap bulmuş oldu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, üniversite sınavı sonucu sorgulama işlemlerinin ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapıldığı da bildirildi.

YKS SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından 2020 YKS sonuçları ile ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi,

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YKS SINAV SONUÇLARI ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI 2020

Haberimizden, YKS üniversite sınavı sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, YKS tercihleri, üniversite kontenjanları, üniversitelerin bölümleri başta olmak üzere birçok konuya yönelik güncel bilgileri görüntüleyebilirsiniz.