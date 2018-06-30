YKS sınavı yorumları! (Türkçe Matematik ) 2018 YKS - TYT sınavı soruları nasıldı, zor mu kolay mı?

Üniversite hayalleri kuran üç milyonu aşkın öğrencinin beklediği gün geldi, çattı. YKS sınavı TYT oturumu bugün gerçekleşti. Bir yıla yakın süredir hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bu sabah saatlerinde sıra başında ter dökerken veliler ise dualar ile onları dışarıda bekledi. Sınav bitiminin hemen ardından sosyal medyada YKS sınavı yorumları araştırılmaya başladı. YKS sınavı nasıldı, zor mu, kolay mı? gibi sorular öğrenciler tarafından merak ediliyor. Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaşılan 2018 YKS TYT sınav yorumları bir arada derledik.