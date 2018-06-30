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sınavı yorumları! (Türkçe Matematik ) 2018 YKS - TYT sınavı soruları nasıldı, zor mu kolay mı?

Üniversite hayalleri kuran üç milyonu aşkın öğrencinin beklediği gün geldi, çattı. sınavı TYT oturumu bugün gerçekleşti. Bir yıla yakın süredir hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bu sabah saatlerinde sıra başında ter dökerken veliler ise dualar ile onları dışarıda bekledi. Sınav bitiminin hemen ardından sosyal medyada YKS sınavı yorumları araştırılmaya başladı. YKS sınavı nasıldı, zor mu, kolay mı? gibi sorular öğrenciler tarafından merak ediliyor. Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaşılan 2018 YKS TYT sınav yorumları bir arada derledik.

Giriş Tarihi: 30.06.2018 13:02 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 15:53
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sınavı yorumları! (Türkçe Matematik ) 2018 YKS - TYT sınavı soruları nasıldı, zor mu kolay mı?
YKS sınavı yorumları! (Türkçe Matematik ) 2018 YKS - TYT sınavı soruları nasıldı, zor mu kolay mı?

Bu sabah saat 10:15'te başlayan , TYT oturumu sona erdi. 3 milyona yaklaşık aday bu sınava katılım sağladı. Adayların sınav binalarına girişi ise geçtiğimiz yıllardaki gibi on beş dakika önce durduruldu. Bu önemli anın ardından sosyal medyada YKS sınav soruları merak konusu oldu. Adaylar kendi yorumlarını paylaşırken sınava giren adayların yaptıkları yorumları da merak ediyor. Peki YKS sınavı zormuydu, kolaymıydı? İşte sınava giren adayların paylaştığı yorumlar...

İŞTE YKS 2018 SINAV YORUMLARI

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sınavı yorumları! (Türkçe Matematik ) 2018 YKS - TYT sınavı soruları nasıldı, zor mu kolay mı?
YKS sınavı yorumları! (Türkçe Matematik ) 2018 YKS - TYT sınavı soruları nasıldı, zor mu kolay mı?

YKS SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı () sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

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sınavı yorumları! (Türkçe Matematik ) 2018 YKS - TYT sınavı soruları nasıldı, zor mu kolay mı?
YKS sınavı yorumları! (Türkçe Matematik ) 2018 YKS - TYT sınavı soruları nasıldı, zor mu kolay mı?

YKS BARAJ PUANI NEDİR?

​Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

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sınavı yorumları! (Türkçe Matematik ) 2018 YKS - TYT sınavı soruları nasıldı, zor mu kolay mı?
YKS sınavı yorumları! (Türkçe Matematik ) 2018 YKS - TYT sınavı soruları nasıldı, zor mu kolay mı?

TURLAMA TEKNİĞİ

Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika süre verilecek. AYT'de ise toplam 160 soru için 180 dakika süre tanınacak. Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet süreyi doğru kullanmak için turlama tekniğinin önemine dikkat çekerek "Turlama tekniği, normal ve kolay soruların çözülerek testlerin tamamlanması ve zor ve çok zor soruların ikinci tura bırakılmasına dayanır.

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sınavı yorumları! (Türkçe Matematik ) 2018 YKS - TYT sınavı soruları nasıldı, zor mu kolay mı?
YKS sınavı yorumları! (Türkçe Matematik ) 2018 YKS - TYT sınavı soruları nasıldı, zor mu kolay mı?
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  • 113
sınavı yorumları! (Türkçe Matematik ) 2018 YKS - TYT sınavı soruları nasıldı, zor mu kolay mı?
YKS sınavı yorumları! (Türkçe Matematik ) 2018 YKS - TYT sınavı soruları nasıldı, zor mu kolay mı?
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  • 113
sınavı yorumları! (Türkçe Matematik ) 2018 YKS - TYT sınavı soruları nasıldı, zor mu kolay mı?
YKS sınavı yorumları! (Türkçe Matematik ) 2018 YKS - TYT sınavı soruları nasıldı, zor mu kolay mı?
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