YKS sonuçları hızlı sorgulama! 2020 ÖSYM ile Yükseköğretim Kurumları YKS sınav sonuçları sorgulama! Üniversite sınav sonuçları tıkla öğren

YKS sonuçları bu sabah saatlerinden itibaren erişime açıldı. İki milyonu aşkın adayın heyecanlı bekleyişi sona ermiş oldu. ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuç.osym.gov.tr adresinde ise yoğunluk yaşanmaya başladı. İstediği üniversiteye gidebilmenin hayallerini kuran öğrenciler sonuç sorgulama işlemlerine devam ediyor. YKS baraj puan bu noktada yine en çok merak edilen konulardan birisi oluyor. ÖSYM ile YKS sonuçları sorgulama işlemi için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak TC kimlik numaranızı girmeniz yeterli olacaktır. Üniversite sınav sonuçları hakkında diğer tüm ayrıntılara yine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte TYT, AYT, ve YDT olarak üç oturum şeklinde gerçekleşen 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve baraj puanı bilgileri!

YKS SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI!

İki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı YKS sonuçları bu sabah saatlerinde sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Yarın açıklanması beklenirken adaylar için de adeta bir sürpriz olan sınav sonuçları sorgulama işlemleri ise başladı.

ÖSYM SONUÇ İLE YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden YKS sonuçları sorgulamak için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız. Karşınıza gelen pencerede TC kimlik numaranızı yazıp sonuçlarınız kontrol edebilirsiniz.