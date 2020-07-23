YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları hemen sorgula

ÖSYM tarafından bu yıl 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen kritik sınava iki milyonu aşkın aday katılım sağladı. TYT, AYT VE YDT olmak üzere üç oturumda yapılan sınavın ardından gözler YKS sonuçları açıklamasına çevrildi. ÖSYM, konu ile ilgili resmi internet sitesinden tüm adayların beklediği açıklamayı yaptı. Üniversite YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı belli oldu. ÖSYM AİS ile YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz. İşte ÖSYM AİS ile üniversite sonuç ekranı!

YKS ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Sınava katılan adaylar heyecanla sonuçları beklerken sorgulama işleminin nasıl yapıldığını da merak ediyor.

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, sınav sonuçları takvimi üzerinden öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği soruya cevap verdi. YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.