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sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları hemen sorgula

İki milyonu aşkın adayın beklediği sınav sonuçları için geri sayım başladı. İstediği üniversiteye gidebilmenin hayallerini kuran öğrenciler sınav puanlarını merakla bekliyor. 'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre sonuçları için kesin tarih verildi. ÖSYM AİS giriş ile sorgulanabilecek olan öncesi adaylardaki büyük heyecan devam ediyor. Üniversite YKS sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak sorusunun cevabına ayrıntıları inceleyerek ulaşabilirsiniz. İşte 2020 ÖSYM ile YKS sonuç sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 23.07.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 10:49
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları hemen sorgula

tarafından bu yıl 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen kritik sınava iki milyonu aşkın aday katılım sağladı. TYT, AYT VE YDT olmak üzere üç oturumda yapılan sınavın ardından gözler sonuçları açıklamasına çevrildi. ÖSYM, konu ile ilgili resmi internet sitesinden tüm adayların beklediği açıklamayı yaptı. Üniversite YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı belli oldu. ÖSYM AİS ile YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz. İşte ÖSYM AİS ile üniversite sonuç ekranı!

YKS ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Sınava katılan adaylar heyecanla sonuçları beklerken sorgulama işleminin nasıl yapıldığını da merak ediyor.

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, sınav sonuçları takvimi üzerinden öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği soruya cevap verdi. açıklanma tarihi belli oldu.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları hemen sorgula

ÖSYM, SONUÇ TARİHİNİ AÇIKLADI

'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı sonuçları için tarih verildi.

YKS sınav sonuçları, 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları hemen sorgula

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları hemen sorgula

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları hemen sorgula

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları hemen sorgula

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

başkanı Halis Aygün tarafından gelen açıklamaya göre; 2020- tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak.
Adaylar tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları hemen sorgula

YKS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL OLACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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