YKS sonuçları ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında sonuçlar için en kritik haftaya girildi. Temmuz ayının sonları yaklaşırken aday öğrencilerin 2020 YKS sonuçları için heyecan dolu bekleyişi de her geçen gün artıyor. Üniversite sınavı sonucu ile beraber tercihlerde kullanılacak olan puanlar belli olacak ve öğrencilerin istedikleri üniversiteye girip giremeyecekleri netleşecek. Bu doğrultuda, ÖSYM'nin daha önceden duyurduğu YKS sonuçları tarihi de giderek yaklaşıyor.

YKS SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU TARİHİ!

Aday öğrenciler için müjdeli haber ÖSYM'den geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi paylaşıldı.

YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Bununla beraber, üniversite sınavı sonucu sorgulama sayfası üzerindeki hareketlilik de arttı. Belirli aralıklarla ÖSYM AİS sayfasını kontrol eden adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki, YKS üniversite sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İşte, 2020 YKS sonuçları tarihi ve ÖSYM sorgulama ekranı;