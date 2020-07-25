YKS tercihleri ne zaman başlayacak, üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılacak? ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu 2020

YKS tercih kılavuzu 2020, ÖSYM tarafından geçtiğimiz gün erişime açıldı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ön bilgi verme amacı ile üniversite sınavı tercih kılavuzunun yayınlandığı ifade edildi. Kılavuzda, üniversite kontenjanları ve taban puanları bilgisini de yer verildi. Bununla beraber, YÖK'ten bir açıklama yapıldı ve üniversitelerde örgün programlar için 845 bin 909 kontenjan ayrıldığı duyuruldu. Durum böyle olunca da, YKS tercih kılavuzu ile üniversite kontenjanları ve taban puanları hakkındaki araştırmalar artış gösterdi.

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2020 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Üniversite kontenjanları hakkında YÖK'ten önemli bir açıklama geldi. Önlisans ve lisans düzeyinde örgün eğitim programları için 2019 yılında 834 bin 509 kontenjan belirlendiği anımsatılarak, "Bu yıl ise örgün programlar için (uzaktan öğretim dahil, okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere) belirlenen toplam kontenjan 845 bin 909 oldu." denildi.

YKS TERCİH KILAVUZU İLE ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, üniversite tercihleri hakkında bilgi verirken '2020 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak?' sorusuna açıklık getirdi. Peki, ÖSYM kılavuzu ile YKS tercihleri nasıl yapılır ve ne zaman başlayacak?

İşte, merak edilenler;