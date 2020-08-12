YKS tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM ile 2020 YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? Üniversitelerin kontenjanları ve taban puanları

Üniversiteye gitmenin hayali kuran adaylar için kritik süreçte sona yaklaşılıyor. ÖSYM'nin 6 Ağustos tarihinde yaptığı duyuru ile beraber başlayan YKS tercihleri yakın bir tarihte sona erecek. Adaylar, son tarih yaklaşırken üniversite tercih listelerini ÖSYM'ye bildirmeye devam ediyor. 2020 YKS tercih kılavuzu da yayınlandı ve üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ile başarı sıralamaları belli oldu. Yayınlanan üniversite kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları, henüz üniversite tercih işlemleri yapmayanlar için oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

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YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Henüz işlemlerini tamamlamamış olan adaylar ise, '2020 YKS tercihleri ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt arıyor. Zira, 2020 YKS tercihleri son gün tarihi kaçırılması durumunda adayların bir yıllık emekleri boşa gitmiş olabilir. Peki, üniversite tercihleri için son gün ne zaman, hangi tarihte bitecek?

İşte, detaylar;