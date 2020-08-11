Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri YKS tercihleri ne zaman sona eriyor? ÖSYM ile 2020 YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversitelerin kontenjanları ve taban puanları

ne zaman sona eriyor? ÖSYM ile 2020 YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversitelerin kontenjanları ve taban puanları

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2020 ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. Aday öğrenciler, son tarih yaklaşırken üniversite tercih listelerini ÖSYM'ye bildirmeyi ihmal etmiyor. Bu noktada, '2020 ?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Zira, YKS tercihleri son gün tarihi oldukça önemli bir konu durumunda. Öte yandan, adayların tercih sırasında işlerini kolaylaştıran YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları da merak ediliyor. Peki, 2020 YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? YKS tercihleri ne zaman, ayın kaçında bitecek? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 11.08.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 14:39
YKS tercihleri ne zaman sona eriyor? ÖSYM ile 2020 YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversitelerin kontenjanları ve taban puanları

Üniversiteye gitmenin hayali kuran adaylar için kritik süreçte sona yaklaşılıyor. ÖSYM'nin 6 Ağustos tarihinde yaptığı duyuru ile beraber başlayan yakın bir tarihte sona erecek. Adaylar, son tarih yaklaşırken üniversite tercih listelerini ÖSYM'ye bildirmeye devam ediyor. 2020 da yayınlandı ve üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ile başarı sıralamaları belli oldu. Yayınlanan üniversite kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları, henüz üniversite tercih işlemleri yapmayanlar için oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? - TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Henüz işlemlerini tamamlamamış olan adaylar ise, '2020 ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt arıyor. Zira, 2020 YKS tercihleri son gün tarihi kaçırılması durumunda adayların bir yıllık emekleri boşa gitmiş olabilir. Peki, üniversite tercihleri için son gün ne zaman, hangi tarihte bitecek?

İşte, detaylar;

YKS tercihleri ne zaman sona eriyor? ÖSYM ile 2020 YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversitelerin kontenjanları ve taban puanları

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2020-, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH KILAVUZU 2020! 2 YILLIK, 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Adaylar, 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir.

YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS tercihleri ne zaman sona eriyor? ÖSYM ile 2020 YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversitelerin kontenjanları ve taban puanları

Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

YKS tercihleri ne zaman sona eriyor? ÖSYM ile 2020 YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversitelerin kontenjanları ve taban puanları

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir.

YKS tercihleri ne zaman sona eriyor? ÖSYM ile 2020 YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversitelerin kontenjanları ve taban puanları

Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2020-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

YKS tercihleri ne zaman sona eriyor? ÖSYM ile 2020 YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversitelerin kontenjanları ve taban puanları

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

SON DAKİKA