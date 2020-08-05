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YKS üniversite tercih ekranı 2020: ÖSYM ile ve üniversite kontenjanları kılavuzu! ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?

2020 için heyecan dorukta! Hayallerindeki üniversiteyi gerçeğe dönüştürmek isteyen aday öğrenciler için geliyor. ÖSYM tarafından yayımlanırken 2 yıllık (önlisans) ve 4 yıllık (lisans) üniversitelerin taban puanları, kontenjanları da paylaşıldı. Öte yandan, üniversite tercih işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı da aktarıldı. Bu noktada, YKS tercihleri hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Peki, 2020 YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek ve hangi tarihte bitiyor? nasıl, nereden yapılacak? ÖSYM kılavuzu ile beraber detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 05.08.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 17:52
YKS üniversite tercih ekranı 2020: ÖSYM ile YKS tercih tarihleri ve üniversite kontenjanları kılavuzu! YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan adaylar için en heyecanlı süreç geldi, çattı. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan sınav sonuçlarının ardından merakla beklenilen de yaklaştı. Elde ettikleri yerleştirme puanına göre üniversite tercih işlemi yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu YKS tercih tarihleri aralığında tercih listesini bildirecek. Bu noktada, ÖSYM tarafından yayımlanırken 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları da açıklandı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ 2020

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda, 2020 YKS tercih tarihleri bilgisi paylaşılırken üniversite tercih işlemleri hakkında merak edilenler duyuruldu. Buna göre, 2020 YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da bitecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Haberimizden, üniversite tercih işlemleri hakkında bilgi edinebilir, YKS tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenebilirsiniz.

İşte, ÖSYM kılavuzu ile üniversite kontenjanları, taban puanları ve YKS tercih ekranı;

YKS üniversite tercih ekranı 2020: ÖSYM ile YKS tercih tarihleri ve üniversite kontenjanları kılavuzu! YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Adaylar, 'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS üniversite tercih ekranı 2020: ÖSYM ile YKS tercih tarihleri ve üniversite kontenjanları kılavuzu! YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?

Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

YKS üniversite tercih ekranı 2020: ÖSYM ile YKS tercih tarihleri ve üniversite kontenjanları kılavuzu! YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

YKS üniversite tercih ekranı 2020: ÖSYM ile YKS tercih tarihleri ve üniversite kontenjanları kılavuzu! YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS üniversite tercih ekranı 2020: ÖSYM ile YKS tercih tarihleri ve üniversite kontenjanları kılavuzu! YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?

YKS BARAJ PUANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Pandemi sebebiyle YÖK yaptığı yazılı açıklamada TYT'de baraj puanın 150, AYT ve YDT sınavlarının baraj puanlarını 170'e çekildiğini açıkladı. TYT'de 150 ve üzeri puan alan öğrenciler, TYT puanı ile öğrenci alan üniversiteleri tercih edebilecek. TYT sınavından en az 150 puan alan öğrenciler meslek yüksekokulu ve ön lisans programlarını tercih edebilecek. programlarını tercih edebilecek. AYT ve YDT sınav puanlarıyla üniversite tercihi yapacak adayların sınavlardan en az 170 puan alması gerekecek.

YKS üniversite tercih ekranı 2020: ÖSYM ile YKS tercih tarihleri ve üniversite kontenjanları kılavuzu! YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?

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