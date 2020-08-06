ÖSYM AİS ile YKS üniversite tercihi yap 2020: YKS tercihleri nasıl yapılır ve kaç gün sürecek? YKS tercih tarihleri ve YÖK Atlas robotu ile üniversite taban puanları, kontenjanları bilgisi

Büyük bir merakla beklenilen 2020 YKS tercihleri ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklamasının ardından milyonlarca aday, üniversite tercih işlemleri için ÖSYM AİS adresine yöneldi. Sınav sonucunda elde ettikleri yerleştirme puanına göre üniversite tercihi yapacak olan adaylar, daha önce belirtilen YKS tercih tarihleri aralığında tercih listesini bildirecek. ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanırken 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları da açıklandı.

ÜNİVERSİTE TERCİH TARİHLERİ 2020! YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda, 2020 YKS tercih tarihleri bilgisi paylaşılırken üniversite tercih işlemleri hakkında merak edilenler duyuruldu. Buna göre, 2020 YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00 itibarı ile başladı ve 14 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. YKS tercih sonuçları ise en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR? YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Peki, üniversite tercihleri nasıl, nereden yapılır ve nelere dikkat edilmeli? Haberimizden, YKS tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenebilirsiniz.

İşte, ÖSYM kılavuzu ile üniversite kontenjanları, taban puanları ve YKS tercih ekranı 2020;