SON DAKİKA

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üniversite tercihleri başlıyor! 2020 YKS tercih kılavuzu ve taban puanları yayınlandı! Üniversite tercihleri nasıl yapılır?

1 milyondan fazla üniversite adayı öğrencinin heyecanla beklediği tercih kılavuzu tarafından yayınlandı. Üniversite taban puanları gündemdeyken, kontenjan detayları ve tercih tarihleri ile izlenmesi gereken adımlar gibi önemli bilgileri içeren YKS tercih kılavuzu hakkında öğrenciler araştırma yapmaya başladı. Peki, ÖSYM resmi internet sitesinde erişime açılan YKS tercih kılavuzu neler barındırıyor? Başlık altında ÖSYM 2020 YKS Tercih kılavuzu hakkında bütün bilgileri erişebilirsiniz. İşte, 2020 YKS tercih kılavuzu hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 16:34
YKS üniversite tercihleri başlıyor! 2020 YKS tercih kılavuzu ve taban puanları yayınlandı! Üniversite tercihleri nasıl yapılır?

, üniversite için sınavına giren 100 binlerce öğrencinin heyecanla beklediği YKS tercih kılavuzunı yayınladı. İyi bir üniversite için ter dökülen 2020 YKS sınavı sonrası üniversite tercihleri için heyecanlı maraton kılavuzun yayımlanması ile başladı. Yayımlanan YKS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından belirlenen tercih tarihleri ile birlikte, üniversite adayı gençlerin izlemesi gereken tercih yapma adımlarını içeriyor. Peki, 2020 ÖSYM YKS tercih kılavuzu içerisinde neler var? Paylaşılan metnin tamamı ve adayların dikkat etmesi gereken noktalar, aşağıda yer almaktadır.

ÖSYM 2020 YKS TERCİH KILAVUZU ERİŞİME AÇILDI!

YKS üniversite tercihleri başlıyor! 2020 YKS tercih kılavuzu ve taban puanları yayınlandı! Üniversite tercihleri nasıl yapılır?

tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2020- Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur."

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YKS üniversite tercihleri başlıyor! 2020 YKS tercih kılavuzu ve taban puanları yayınlandı! Üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS üniversite tercihleri başlıyor! 2020 YKS tercih kılavuzu ve taban puanları yayınlandı! Üniversite tercihleri nasıl yapılır?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2020- Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklardır. 2020-TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

YKS üniversite tercihleri başlıyor! 2020 YKS tercih kılavuzu ve taban puanları yayınlandı! Üniversite tercihleri nasıl yapılır?

MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

Adaylar, 2020- Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde 'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.

YKS üniversite tercihleri başlıyor! 2020 YKS tercih kılavuzu ve taban puanları yayınlandı! Üniversite tercihleri nasıl yapılır?

Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

YKS üniversite tercihleri başlıyor! 2020 YKS tercih kılavuzu ve taban puanları yayınlandı! Üniversite tercihleri nasıl yapılır?
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