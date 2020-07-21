SON DAKİKA

1 milyondan fazla üniversite adayı öğrencinin heyecanla beklediği YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Üniversite taban puanları gündemdeyken, kontenjan detayları ve tercih tarihleri ile izlenmesi gereken adımlar gibi önemli bilgileri içeren YKS tercih kılavuzu hakkında öğrenciler araştırma yapmaya başladı. Peki, ÖSYM resmi internet sitesinde erişime açılan YKS tercih kılavuzu neler barındırıyor? Başlık altında ÖSYM 2020 YKS Tercih kılavuzu hakkında bütün bilgileri erişebilirsiniz. İşte, 2020 YKS tercih kılavuzu hakkında detaylar...