YÖK Atlas kolay tercih robotu ve YKS tercih kılavuzu 2020: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları! YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak?

Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek ve nasıl yapılacak? Bu sorunun yanıtı, YKS sonuçlarının belli olmasının ardından en çok araştırılılanlar arasında yerini aldı. Adaylar, elde ettikleri sözel, sayısal ve eşit ağırlık yerleştirme puanı ile YKS tercihleri işlemlerini yapacak. Öğrencilerin hedeflerine göre, 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans üniversite bölümleri tercih edilecek. Bu doğrultuda, ÖSYM tarafından 2020 üniversite taban puanları ve kontenjanları da duyuruldu. Hâl böyle olunca, YKS üniversite tercihleri de oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020! YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS üniversite tercihleri, 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak. Adaylar, bu tarihler arasında, YÖK Atlas tercih robotu üzerinden elde ettiği bilgilere göre YKS tercih işlemlerini yapacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2020 üniversite taban puanları ve kontenjanları da erişime açıldı.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, YÖK tarafından erişime açılan YÖK Atlas tercih robotu, YKS tercihleri sürecinde adayların yardımına koşuyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? Üniversite tercih süreci hakkında son gelişmeler haberimizde.