Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri YÖK Atlas tercih robotu 2020 ve YKS tercih kılavuzu: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları! YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak?

2020 ve : 2 yıllık ve 4 yıllık ve kontenjanları! YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. tarafından ise 2 yıllık ve 4 yıllık ile kontenjanları duyuruldu. Bu noktada, 2020 YKS hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. 2 yıllık önlisans ya da 4 yıllık lisans programı için üniversite tercih işlemleri yapacak olan adaylar, sözel, sayısal ve eşit ağırlık yerleştirme puanı kullanarak tercih listesini belirleyecek. Öğrencilerin bu süreçte elini kolaylaştıran ile üniversite tercih süreci de merak ediliyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak ve kaç gün sürecek? YÖK Atlas tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl, nereden yapılır? YÖK Atlas tercih robotu, ve ile taban puanları hakkındaki bilgiler haberimizde.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 14:34
YÖK Atlas tercih robotu 2020 ve YKS tercih kılavuzu: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları! YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak?

ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek ve nasıl yapılacak? Bu sorunun yanıtı, YKS sonuçlarının belli olmasının ardından en çok araştırılılanlar arasında yerini aldı. Adaylar, elde ettikleri sözel, sayısal ve eşit ağırlık yerleştirme puanı ile YKS tercihleri işlemlerini yapacak. Öğrencilerin hedeflerine göre, 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans üniversite bölümleri tercih edilecek. Bu doğrultuda, tarafından 2020 ve kontenjanları da duyuruldu. Hâl böyle olunca, YKS üniversite tercihleri de oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020! YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS üniversite tercihleri, 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak. Adaylar, bu tarihler arasında, tercih robotu üzerinden elde ettiği bilgilere göre YKS tercih işlemlerini yapacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2020 üniversite taban puanları ve kontenjanları da erişime açıldı.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, YÖK tarafından erişime açılan , YKS tercihleri sürecinde adayların yardımına koşuyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? Üniversite tercih süreci hakkında son gelişmeler haberimizde.

YÖK Atlas tercih robotu 2020 ve YKS tercih kılavuzu: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları! YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak?

YKS KONTENJAN KILAVUZU

Adaylar, 'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YÖK Atlas tercih robotu 2020 ve YKS tercih kılavuzu: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları! YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK Atlas tercih robotu 2020 ve YKS tercih kılavuzu: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları! YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak?

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK ATLAS ÖN LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK Atlas tercih robotu 2020 ve YKS tercih kılavuzu: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları! YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak?

ÖSYM, GÜNCEL YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU'NU YAYIMLADI

, 21 Temmuz'da 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel kılavuza ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Buna göre, 2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

YÖK Atlas tercih robotu 2020 ve YKS tercih kılavuzu: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları! YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak?

Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. 'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

YÖK Atlas tercih robotu 2020 ve YKS tercih kılavuzu: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları! YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak?

KS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.

Yükseköğretim Kurulunun açıklamasında, içinde bulunan olağanüstü şartlar dikkate alınarak sadece bu sene sınava girecek adaylar için uygulanacak iki karar şöyle bildirildi:"TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra yine küresel salgının oluşturduğu olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da 'bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla' 170'e çekilmiştir. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yılki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencimizin lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin edilmektedir.

Yükseköğretim Kurulu, dünyada pek çok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de olağanüstü şartların yaşandığı bir süreçten geçtiğimiz gerçeğinin bilinciyle, küresel salgının oluşturduğu durumun dünün kararları ile yönetilemeyeceğinin farkındadır. Görüldüğü üzere bu yılki sınav, bu yılki aday öğrencilerimiz için geçtiğimiz yıla ve gelecek yıllara oranla oldukça avantajlı bir sınav olarak formüle edilmiştir. Son olarak bu yıl gerçekleştirilecek olan sınavın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda gerçekleştirileceğini başta aday öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."

Adaylar, YKS tercih kılavuzunda yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT'de 150 ve üzeri puan almaları halinde tercih edebilecek. yükseköğretim programlarını ise 2020-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan almaları halinde yapabilecek.

SON DAKİKA