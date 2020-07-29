YÖK Atlas tercih robotu 2020: YÖK Atlas tercih robotu ile YKS üniversite tercihi nasıl yapılır? YKS tercih işlemleri

YKS sonuçları hakkında ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası aracılığıyla bilgi sahibi olan adaylar için tercih heyecanı başladı. Tercihlerin başlamasına yaklaşık 1 haftalık süre kala başta YÖK Atlas tercih robotu olmak üzere üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları gibi konular araştırılıyor. Üniversitelerin taban puanları da dahil olmak üzere tercih işlemlerine yön verecek bilgilerin birçoğu YÖK Atlas tercih robotu içerisinde yer alıyor. İşte YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır sorusunun cevabı...

YKS 2020 2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Adaylar tercih işlemleri başlamadan önce YÖK Atlas tercih robotu aracılığıyla üniversitelerin 2020 taban puanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Tercih işlemlerinde referans olması adına geçtiğimiz senenin taban puanlarına bakmak gerekiyor. 2020 yılı için iki ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları, yerleştirme işlemlerinden sonra açıklanacak.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Haberimizin detaylarından, YÖK Atlas YKS tercih robotu ile beraber geçtiğimiz yıla ilişkin iki yıllık ve dört yıllık taban puanları ile başarı sıralaması hakkında bilgi edinebilirsiniz