YÖK Atlas tercih robotu 2020: YÖK Atlas tercih robotu ile YKS üniversite tercihi nasıl yapılır? YKS tercih işlemleri

YKS sonuçları, daha önce ÖSYM tarafından belirtilen tarihten bir gün önce açıklandı. Yapılan açıklamayla birlikte adaylar, sonuç.osym.gov.tr adresine girerek sorgulama işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Diğer taraftan sonuçların açıklandığı gün yayımlanan tercih kılavuzu aracılığıyla tercih işlemlerinin 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağı duyuruldu. Tercih işlemleri öncesi YÖK tarafından adayların tercih işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan YÖK Atlas tercih robotu 2020, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır? YKS üniversite tercihi nasıl yapılır? İşte detaylar…