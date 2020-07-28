YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, nereden yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak? Bu sorunun yanıtı, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Adaylar, sınav sonuçları neticesinde elde ettikleri sözel, sayısal ve eşit ağırlık yerleştirme puanları ile YKS tercihleri işlemlerini yapacak. Aday öğrencilerin hedeflerine göre, 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans üniversite bölümleri tercih edilecek. Bu noktada, YKS üniversite tercihleri, oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

YKS üniversite tercihleri, 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak. Adaylar, bu tarihler arasında, YÖK Atlas tercih robotu üzerinden elde ettiği bilgilere göre YKS tercih işlemlerini yapacak.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, YÖK tarafından erişime açılan YÖK Atlas tercih robotu, YKS tercihleri sürecinde adayların yardımına koşuyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde.