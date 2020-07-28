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Haberler Galeri YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, nereden yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

tercih robotu giriş ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, nereden yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından 2020 YKS üniversite tercihleri hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Gerek 2 yıllık önlisans gerekse 4 yıllık lisans programı için üniversite tercih işlemleri yapacak olan adaylar, sözel, sayısal ve eşit ağırlık yerleştirme puanlarını kullanarak tercih listesini oluşturacak. Bu noktada, tercih robotu ile üniversite tercih süreci merak ediliyor. Peki, ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? YÖK Atlas tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl, nereden yapılır? İşte, YÖK Atlas robotu ve 2020 YKS tercihleri hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 14:08
YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, nereden yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak? Bu sorunun yanıtı, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Adaylar, sınav sonuçları neticesinde elde ettikleri sözel, sayısal ve eşit ağırlık yerleştirme puanları ile YKS tercihleri işlemlerini yapacak. Aday öğrencilerin hedeflerine göre, 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans üniversite bölümleri tercih edilecek. Bu noktada, YKS üniversite tercihleri, oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

YKS üniversite tercihleri, 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak. Adaylar, bu tarihler arasında, tercih robotu üzerinden elde ettiği bilgilere göre YKS tercih işlemlerini yapacak.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, YÖK tarafından erişime açılan YÖK Atlas tercih robotu, YKS tercihleri sürecinde adayların yardımına koşuyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde.

YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, nereden yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

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YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, nereden yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK ATLAS ÖN LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, nereden yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN 'YKS' AÇIKLAMASI

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları belirtilen tarihten 1 gün önce erişime açıldı. YKS sonuçları açıklanmadan önce tercih tarihleri için resmi açıklama gelmişti. 2020 YKS tercih tarihlerini ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter adresinden paylaşmıştı. Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Adaylar, belirlenen tarih aralıkları içerisinde LGS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, nereden yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020- 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, nereden yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

ÖN BİLGİLENDİRME AMAÇLI YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı 2020! 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, nereden yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

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